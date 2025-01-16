5.4 ملايين مصل بالمسجد النبوى وتوزيع 1480 طنا من مياه زمزم خلال أسبوع

إيمان حنا

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 5.475.443 مصليًا، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي؛ لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

ومن جانبها، أوضحت الهيئة في تقرير لها عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أن 644.670 زائرًا تشرفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- كما أدى 376.765 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.

كما بلغت كمية مياه زمزم التي تم استهلاكها في أرجاء المسجد خلال الأسبوع الماضي 1480 طنًا من المياه، فيما رفعت كوادر المختبر بإدارة السقيا 152 عينة من مصادر المياه لفحصها وتحليلها.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بأن 31.739 شخص استفادوا من خدمات التواصل بعدة لغات، فيما شملت الخدمات الميدانية أعمال التعقيم والتطهير التي بلغت كميتها 24053 لترًا.