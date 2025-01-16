4 فواكه غنية بالبروتين.. تفيد العظام وصحة القلب

كتبت فاطمة ياسر

يقول خبراء التغذية إن كل جرام من البروتين له أهميته للجسم، و خاصة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا يعتمد على الفواكه، وأوضح التقرير المنشور علي موقع today أن الفواكه غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة وأيضا البروتين، ولذا تناولها بشكل دائم يمد الجسم بما يحتاجه، وقدم التقرير أبرز الفواكه الغنية بالبروتين، ومنها:

-الرمان

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وتوفر الألياف الغذائية والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الأساسية، ويقول خبراء التغذية إن ما يقرب من 30% من وزن بذور الفاكهة تحتوي على أحماض دهنية مضادة للالتهابات مفيدة لصحة القلب.

-المشمش

كوب واحد من الفاكهة الطازجة المقطعة، يحتوي على 2.3 جرام من البروتين، كوب واحد من المشمش المجفف، يحتوي على 4.4 جرام من البروتين، فتحتوي الفاكهة ذات النواة على الألياف ومضادات الأكسدة والحديد وفيتامينات C وE وB6 وA. وقد أظهرت الدراسات أن المشمش يحتوي على "العديد من المركبات المهمة" التي تقلل الالتهاب، الفاكهة لذيذة عند تناولها طازجة أو كوجبة خفيفة مجففة، كما أن المشمش مدرج في قائمة الأطعمة التي يتناولها خبراء التغذية للوقاية من السرطان .

-التوت

يحتوي علي المركبات النشطة بيولوجيًا في الفاكهة وهو إشارة إلى العناصر الغذائية القوية، وقد وجدت الدراسات أن خصائص مضادات الأكسدة في التوت "تقدم ترسانة ملحوظة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما تدعم الألياف الموجودة في التوت الأسود صحة الأمعاء.

-الجوافة

تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف كما انها تتميز بنكهة حلوة لاذعة تشبه غالبًا نكهة الفراولة أو الكمثرى. يمكن تناولها نيئة أو إضافتها إلى العصائر أو السلطة أو تحويلها إلى مربى.



