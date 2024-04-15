اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 05:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أعقاب السجائر والكبريت.. تعرف على أهم مسببات الحرائق في مصر لعام 2023

الإثنين، 15 أبريل 2024 05:00 ص
أعقاب السجائر والكبريت.. تعرف على أهم مسببات الحرائق في مصر لعام 2023 أعقاب سجائر
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف التقرير السنوى لحوادث الحـريق فى مصر عام 2023، عن أهم المسببات الرئيسية للحريق خلال تلك الفترة، حيث جاءت النيران الصناعية في صدارة الترتيب تشمل "أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة – شماريخ" بعدد 14 ألف و174 حادثة بنسبة 31.2%، يليها الماس الكهربائى أو الشرر الاحتكاكى بعدد 8 آلاف و346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالى مسببات الحريق.

أما وفقاً للحالة الجنائية، جاء الحريق العارض فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 10 آلاف و137 حادثة بنسبة 22.3%، يليه الحريق بسبب الإهمال بعدد 4 آلاف و991 حادثة بنسبـة 11% خلال عام 2023، وجاءت المبانى السكنية فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17 ألف و804 حادثة بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء "القمامة والمخلفات" بعدد 17 ألف و106 حادثة بنسبة 37.6% من إجمالى حوادث الحريق.
وأضاف التقرير، أن محافظة القاهرة جاءت فى المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5 آلاف و993 حادثة بنسبة 13.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثة بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظـة شمال سيناء بعدد 137 حادثة وبنسبة 0.3% من إجمالى حوادث الحريق.

وتراجع عدد المصابين من جراء الحرائق بنسبة طفيفة، حيث بلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023، مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 5% عن عام 2022.







مسببات الحرائق

اعقاب السجائر

اخبار الاقتصاد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة