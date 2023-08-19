لن تصدق الرقم.. وزارة الصحة تكشف حجم ما ينتجه المدخن من ثانى أكسيد الكربون

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته، و4.5 تريليون من أعقاب السجائر تلوث البيئة كل عام.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن مخاطر تعرض الأطفال للتدخين، مؤكدة أنه يسبب الإصابة بالسرطان والالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية مع انخفاض النمو البدنى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن التدخين يزيد من مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ، وكذلك الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.

وأوضحت الوزارة أن الدخان الصادر من المدخنين يعرض كل من المدخن والمدخن السلبى لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لافتة إلى أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على الآلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.