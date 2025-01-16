كتبت - مرام محمد

يبحث طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية عن نماذج استرشادية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول.

ووفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية السبت 18 يناير امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والاثنين 20 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب الثلاثاء 21 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نماذجًا استرشادية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن من أتاحته من نماذج استرشادية لامتحانات جميع المواد الدراسية الخاصة بالشهادة الإعدادية، للتدريب على أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول.



نماذج استرشادية لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديرية، أن النماذج الاسترشادية تقدم أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج بأكمله وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية.

وأكدت إعداد النماذج وفق معايير دقيقة، لضمان استفادة الطالب من كل سؤال، وأسلوب علمي يساهم في تحسين القدرة على التحليل وحل المشكلات، مطالبة الطلاب بالتحضير والاستعداد الجيد وتخصيص وقتًا يوميًا لحل الأسئلة.

وكشفت جداول امتحانات الشهادة الإعدادية أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادى تنطلق يوم 18 يناير 2025 للمواد الدراسية الأساسية وتشمل اللغة العربية واللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، وتستمر حتى 23 من نفس الشهر كما راعت جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول عدم عقد امتحانات يوم 19 يناير 2025 بسبب الأعياد والمناسبات الخاصة بالأخوة المسيحيين.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أن درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية تعتبر مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.