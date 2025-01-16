محافظ القليوبية يصدر قرار بتكليف شريف سالم رئيسا لمدينة الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرارا بتكليف شريف سالم للقيام بأعمال رئيس مدينة الخصوص، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وفي وقت سابق أصدر المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، قرارا بتكليف كل من الأتى أسمائهم المهندس وائل جمعة السنورى للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، وتكليف محمد السيد أحمد غنيم للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها.

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه يأتى ذلك فى إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة، وأنه يجري بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلى معدلات أداء فى مهامهم الوظيفية.