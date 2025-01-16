تحديث المخطط الاستراتيجى لـ8 مدن بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينتي قها والخانكة، والذي تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة، أنه يأتي ذلك فى إطار تحديث 8 مدن بمحافظة القليوبية وهم "الخانكة وقها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ وشبين القناطر وقليوب وبنها"، حيث أن أهم مخرجات المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية والتى تهدف إلي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة باعتبارها قطب تنموي جاذب للاستثمار والأنشطة.

وتابعت، أن ذلك يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وجاء الاعتماد بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني.

وأكد المحافظ أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط الاستراتيجى للمدينة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.