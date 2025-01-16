ماذا تعرف عن متلازمة اللغة الأجنبية.. اعرف الأسباب

كتبت إيناس البنا

متلازمة اللهجة الأجنبية (FAS) هي حالة نادرة حيث يتغير كلام الشخص بشكل غير متوقع إلى لهجة مختلفة دون أي إشارة أو دراية أو تاريخ لمكان أصل اللهجة.وفقا لموقع OnlyMyHealth رغم أن الأمر قد يبدو مثيرًا للاهتمام، إلا أنه غالبًا ما يكون نتيجة لأحداث عصبية أساسية خطيرة مثل السكتة الدماغية أو الصدمة، ولكن قبل الانتقال إلى عوامل الخطر، من الأهمية بمكان فهم المزيد عن متلازمة اللهجة الأجنبية.

متلازمة اللهجة الأجنبية هي حالة نادرة حيث يتعرض كلام الشخص لتغيرات مفاجئة وملحوظة، تشبه اللهجة الأجنبية، ومع ذلك، فإن هذا التحول يرجع عادةً إلى تغييرات في كيفية إنتاج أصوات معينة بدلاً من تبني لهجة فعلية، قد يشير متلازمة اللهجة الأجنبية إلى وجود شيء يعطل وظيفة المخ، مثل السكتة الدماغية أو الصدمة.

لا يتضمن اضطراب اللهجة الأجنبية تعلم لهجة جديدة، بل ينشأ عن تغيرات في إيقاع الكلام ونبرته ونطقه بسبب خلل في وظائف المخ، وغالبًا ما يرتبط بتلف عصبي، مثل التلف الناتج عن السكتة الدماغية.

كيف يمكن للسكتة الدماغية أن تؤدي إلى متلازمة اللهجة الأجنبية

يلعب الدماغ دورًا حاسمًا في إنتاج اللغة، مع مناطق محددة مخصصة للكلام والصوتيات، وفقًا للمعهد الوطني للصحة عندما تحدث السكتة الدماغية، يتوقف تدفق الدم إلى أجزاء من الدماغ، مما يتسبب في تلف المناطق المسئولة عن التحكم في أنماط الكلام.

يحدث متلازمة اللهجة الأجنبية بعد السكتة الدماغية عادةً بسبب تلف يصيب الفص الجبهي من الدماغ، وخاصةً في الجانب الأيسر، يمكن أن يؤدي تلف هذه المنطقة إلى تعطيل معالجة اللغة والتحكم الصوتي، مما يغير طريقة تكوين الكلمات ويؤدي إلى ظهور لهجة أجنبية واضحة.

أعراض وبداية متلازمة اللهجة الأجنبية

يمكن أن تظهر أعراض متلازمة اللهجة الأجنبية بطرق مختلفة، وتؤثر متلازمة اللهجة الأجنبية بشكل أساسي على إيقاع الكلام، مما يؤثر على السرعة والحجم والنغمة ونطق الكلام والضغط غير المعتاد على المقاطع، تشمل السمات الشائعة الكلام البطيء أو المتغير، والتوقفات الطويلة في منتصف الجمل، والأصوات المطولة بشكل غير ضروري، يمكن أن تحدث هذه التغيرات فورًا بعد السكتة الدماغية أو تتطور تدريجيًا بمرور الوقت، اعتمادًا على شدة الضرر الذي لحق بالمخ.

عوامل الخطر

هناك بعض عوامل الخطر التي تجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة اللهجة الأجنبية بعد السكتة الدماغية، وينصح التقرير بالتحكم في عوامل الخطر التقليدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول وتجنب التدخين والكحول يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وبالتالي أي فرصة للإصابة بمتلازمة اللهجة الأجنبية.

هل متلازمة اللهجة الأجنبية دائمة أم مؤقتة؟

يختلف تشخيص متلازمة اللهجة الأجنبية بشكل كبير، حيث تعتمد مدة المتلازمة على مدى الضرر الدائم الذي لحق بالدماغ نتيجة للسكتة الدماغية، وقد يكون مؤقتًا أو دائمًا، في بعض الحالات، قد يستعيد المرضى أنماط الكلام الأصلية مع شفاء الدماغ، بينما في حالات أخرى، قد تستمر الحالة.

خيارات إعادة التأهيل والعلاج

يتم تحديد العلاج على حسب السبب الكامن وراء اضطرابات الكلام. وسلط التقرير الضوء على أهمية العلاج ، حيث يدور العلاج بعد السكتة الدماغية بشكل عام حول علاج السكتة الدماغية وعوامل الخطر المرتبطة بها، كما يعد علاج النطق مفيدًا لجميع حالات متلازمة اللهجة الأجنبية، فهو يساعد الأفراد على تحديد ومعالجة التغييرات الصوتية، وتطوير استراتيجيات لتحسين التواصل، والشعور بمزيد من الثقة في التفاعلات الاجتماعية".

إن متلازمة اللهجة الأجنبية، على الرغم من ندرتها، إلا أنها قد تكون نتيجة مؤثرة على حياة الإنسان نتيجة للسكتة الدماغية أو الصدمة، وهي تؤكد على الطبيعة الدقيقة لقدرات الدماغ على معالجة اللغة وأهمية الحفاظ على صحة الدماغ.

بالنسبة للمتضررين، يمكن للتدخل المبكر في علاج النطق أن يحدث فرقًا كبيرًا، حيث يساعد المرضى على استعادة أنماط كلامهم الأصلية أو التكيف مع طريقتهم الجديدة في التحدث.

