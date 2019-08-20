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انجليزي ده يا مرسي..متلازمة اللكنة الأجنبية مرض يجعلك تتحدث لغة ثانية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 07:00 م
انجليزي ده يا مرسي..متلازمة اللكنة الأجنبية مرض يجعلك تتحدث لغة ثانية متلازمة اللكنة الاجنبية
كتبت هند عادل

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يفضل الكثير من الشباب هذه الأيام إدخال اللغات الأجنبية عند التحدث، ولكن تلك الحالة قد لا تكون مجرد ترفيه أو ثقافة أو حالة بين الأشخاص ولكنها قد تكون مرض سببه وجود تلف فى المخ وخلل فى وصول الدم لجزء من الدماغ.

وفقا لموقع" webmed"تحدث متلازمة اللهجة الأجنبية عندما يتغير نمط خطاب الشخص فجأة وبشكل غير متوقع دون محاولة متعمدة لذلك، على سبيل المثال أن يتحدث الشخص طوال الوقت باللغة العربية وفجأة يستخدم بعض الكلمات الأجنبية دون تعمد منه، ويبدو المريض وكأنه شخص أمريكى أو أجنبى .

ومتلازمة اللهجة الأجنبية هى حالة نادرة ونوع من اضطراب الكلام الحركى تم اكتشافه عام 1907، وتوثيق 100 حالة فى القرن الماضي، واتضح التغير فى اللغة من الإنجليزية البريطانية إلى الفرنسية أو الصينية،الإنجليزية الأمريكية إلى الإنجليزية البريطانية،الإسبانية إلى المجرية،اليابانية إلى الكورية.

أعراض متلازمة اللهجة الأجنبية تسبب تضرر بالعقد العصبية في الجانب الأيمن من المخ، حدوث اضطرابات في النطق، تغير نبرة الصوت بشكل ملحوظ، الصداع الشديد.

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متلازمة-اللهجة-الأجنبية

أسباب متلازمة اللهجة الأجنبية

-الإصابة بالسكتة الدماغية فهى أبرز الأسباب للإصابة بهذا المرض.

-التعرض لإصابة حادة في المخ،فأذا أصيب الشخص بإصابة باللغة في الدماغ هذا يتسبب في تلف بعض الأعصاب بالدماغ و يؤثر على عملية النطق .

-أيضا الإصابة بنوبة قلبية من المحتمل عند الإصابة بنوبة قلبية يصاب الشخص بتلازمه اللكنه  الأجنبية.

-ولكن تلك الحاله من الأمراض النادرة للغاية فى العالم كله وتحدث نتيجة لتلف فى المخ خاصة بالمنطقة المتحكمه فى الوظائف اللغوية للإنسان وقد يؤدي إلى التغير في الطبقة الصوتية أو النطق الخاطئ للمقاطع مما يسبب تشويش أنماط الكلام بطريقة غير محددة.

 


امراض غريبه

امراض نادره

متلازمه اللكنه الاجنبيه

اسباب متلازمة اللكنه الاجنبيه

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