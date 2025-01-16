مؤشرات صحية.. نسبة الدهون الصحية بالجسم وعلامات الخطر

كتبت إيناس البنا

الدهون في الجسم هي نوع من الأنسجة التي تخزن الطاقة على شكل دهون وتتكون في مناطق مثل الوركين والصدر والساقين وبالطبع البطن، تتكون هذه الأنسجة من الخلايا الدهنية، والتي يمكن تكسيرها مرة أخرى على شكل طاقة واستخدامها في المستقبل.



على الرغم من أن الدهون الزائدة في الجسم مفيدة على مستويات أقل، إلا أنها قد تكون ضارة لأنها تؤدي إلى السمنة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب.



ليست جميع الدهون بالجسم سيئة، ولكن هناك أنواع صحية تعتبر مهمة للجسم، ووفقًا لتقرير موقع " health"، فإن متوسط نسبة الدهون المقبولة في الجسم تبلغ حوالي 25% أو أقل، وبسبب الاحتياجات الإنجابية والاختلافات البيولوجية، تتمتع النساء عمومًا بنسبة دهون في الجسم أعلى من الرجال.

تُستخدم نسبة الدهون في الجسم لحساب مقدار الوزن الإجمالي لجسم الشخص الذي يتكون من أنواع الدهون، وهي تكشف في الأساس عن كتلة الدهون الإجمالية في جسم الشخص مقارنة بعضلاته وأعضائه وكتلة الماء والعظام وما إلى ذلك.

في أغلب الأحوال، تتراوح نسبة الدهون الصحية أو "المقبولة" في الجسم لدى الرجل العادي بين 18% و24%؛ وترتفع هذه النسبة لدى النساء إلى 25% و31%، أما الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية أو رياضيون، فإن نسبة الدهون في أجسامهم تكون أقل، وأي نسبة أعلى من النطاقات المقبولة لدى الرجال والنساء تصف على أنها زيادة الوزن، ولكن من المهم أن نلاحظ أن هذه النسب هي متوسطة ولا تأخذ في الاعتبار سمات شخصية أكثر مثل العمر أو العرق.



وعلى العكس من ذلك، فإن أي شيء أقل من نطاق الدهون الأساسية - 2-5% للرجال، و10-13% للنساء - قد يكون له أيضًا تأثير سلبي على صحة الشخص أو قد يشير إلى مشكلة صحية أساسية تحتاج إلى معالجة.

ما هي مخاطر ارتفاع الدهون في الجسم؟

وفقا للمعهد الوطني للسكر وأمراض الجهاز الهضمي والكلى NIH ، فإن المخاطر الصحية الناجمة عن زيادة الوزن والسمنة هي:

مرض السكر من النوع الثاني

ارتفاع ضغط دم

مرض قلبي

سكتة دماغية

انقطاع التنفس أثناء النوم

متلازمة التمثيل الغذائي

أمراض الكبد الدهنية

هشاشة العظام

أمراض المرارة

السرطان



نسبة الدهون الصحية فى النساء