كل ما تحتاج معرفته لرعاية طفل مصاب بهشاشة العظام

كتب - حسام الشقويرى

رعاية طفل مصاب بهشاشة العظام قد تكون صعبة، حيث تتطلب فهم حالة معقدة وإدارة العلاجات وتقديم الدعم اليومي لتشجيع المرونة الجسدية والعاطفية. إن هشاشة العظام في مرحلة الطفولة نادرة ولكنها قد يكون لها تأثير كبير على صحة الطفل. و دورك حاسم في مساعدة الطفل على الحفاظ على أفضل جودة حياة ممكنة أثناء إدارة هذه الحالة المزمنة. وفقا لما نشره موقع healthshots.

ما هو مرض هشاشة العظام؟



هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وهشة، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور. في حين أنها ترتبط عادة بالشيخوخة، إلا أن هشاشة العظام يمكن أن تؤثر أيضًا على الأطفال، وهي حالة تُعرف باسم هشاشة العظام عند الأطفال. يعاني الأطفال المصابون بهشاشة العظام من انخفاض كثافة العظام، مما قد يؤدي إلى الألم ومشاكل الحركة وزيادة خطر الإصابة بالكسور حتى مع الحد الأدنى من الصدمات.

لماذا تعتبر الرعاية أمرًا بالغ الأهمية لمرضى هشاشة العظام في مرحلة الطفولة؟



بالنسبة للأطفال المصابين بهشاشة العظام، فإن رعاية الأطفال تتجاوز إدارة الأدوية أو اصطحابهم إلى المواعيد الطبية. يواجه هؤلاء الأطفال تحديات فريدة تتطلب نهجًا داعمًا وصبورًا وواسع الاطلاع"، وإليك السبب وراء أهمية رعاية الأطفال في علاج هشاشة العظام لدى الأطفال:

1. تشجيع النشاط البدني الآمن



يلعب النشاط البدني دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام، ومع ذلك يجب على الأطفال المصابين بهشاشة العظام إدارة مستويات نشاطهم بعناية. يمكن لمقدم الرعاية المساعدة في إنشاء خطة نشاط آمنة وممتعة تعمل على تقوية العظام مع تقليل مخاطر الإصابة.

2. إدارة النظام الغذائي



يعد اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية أمرًا بالغ الأهمية لدعم كثافة العظام، وخاصة تناول الكالسيوم وفيتامين د. بصفتك مقدم رعاية، تلعب دورًا رئيسيًا في التخطيط لوجبات متوازنة تعزز صحة العظام وتشجع العادات الغذائية القوية.

3. الدعم العاطفي



يمكن أن تؤثر هشاشة العظام على احترام الطفل لذاته وحياته الاجتماعية، وخاصة إذا كان يشعر بأنه مختلف عن أقرانه أو يعاني من كسور وألم متكرر. يقدم مقدمو الرعاية الدعم العاطفي ويمكنهم الدفاع عن احتياجات الطفل في المدرسة والأماكن الاجتماعية.

4. مراقبة الأدوية والعلاج



غالبًا ما يخضع الأطفال المصابون بهشاشة العظام لخطة علاجية تتضمن أدوية لتقوية العظام أو معالجة الحالة الأساسية. ويساعد مقدمو الرعاية في إدارة هذه العلاجات ومراقبة الآثار الجانبية المحتملة.

نصائح أساسية لرعاية مرضى هشاشة العظام في مرحلة الطفولة



ـ تعرف على الحالة من البداية وحتى النهاية.

ـ التركيز على التغذية الصحيحة للطفل.

ـ تشجيع التمارين اللطيفة التي تحمل الوزن.

ـ بناء نظام ومجموعات الدعم.

ـ حافظ على تنظيم مواعيدك الطبية.

ـ التركيز على الصحة العقلية الإيجابية.





هل يمكن علاج هشاشة العظام عند الأطفال؟



لا يتم عادة "شفاء" مرض هشاشة العظام، ولكن يمكن التحكم في أعراضه، كما يمكن للعلاجات أن تعمل على تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بالكسور بمرور الوقت.

هل الدواء ضروري دائما؟



قد يوصى بالأدوية بناءً على شدة الحالة. وتعد مكملات الكالسيوم وفيتامين د شائعة، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى أدوية أخرى اعتمادًا على الحالة الصحية المحددة للطفل.

كيف يمكنني مساعدة طفلي على الشعور بمزيد من الثقة؟



ادعمهم في العثور على الهوايات، واحتفل بقوتهم الفريدة، وفكر في الانضمام إلى مجموعات للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة حيث يمكنهم مقابلة آخرين يواجهون تحديات مماثلة.

هل يمكن للأطفال المصابين بهشاشة العظام ممارسة الرياضة؟



نعم، ولكن من المهم اختيار الأنشطة التي لا تشكل خطرًا كبيرًا على الإصابة بالكسور. عادةً ما تكون السباحة والتدريبات الخفيفة آمنة، ولكن استشر الطبيب للتأكد من سلامته.