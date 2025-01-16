كير ستارمر: بريطانيا ستدعم أوكرانيا فى 2025 أكثر من أى وقت مضى

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن بلاده ستقدم لأوكرانيا فى عام 2025 دعما أكثر من ذى قبل، مضيفا أن بريطانيا سترسل نظام دفاع جوى متنقل جديد لأوكرانيا، والتى سيتم تصميمها من قبل بريطانيا وتمويلها من الدنمارك.

وأشار إلى أن النظام الدفاعى سيتم تطويره لتلبية احتياجات أوكرانيا. وأوضح أن بريطانيا ستواصل تدريب القوات الأوكرانية، حيث أن هناك نحو 50 ألف من القوات التى تم تدريبها على أرض بريطانية منذ بداية الحرب قبل ثلاث سنوات.

يأتى هذا فى الوقت الذى يزور فيه ستارمر أوكرانيا، فى أول زيارة له منذ توليه منصبه، لتوقيع ما يسمى بشراكة مائة عام، والتى تشمل التزاميات تعزيز التعاون الدفاعى والعلمىة، وتعزيز الأواصر المجتمعية ودعم التعاون العسكرى حول الأمن البحرى ، من بين أشياء أخرى.

وقال داوننج ستريت فى بيان إن المعاهدة ستعزز التعاون العسكري في مجال الأمن البحري من خلال إطار جديد لتعزيز أمن بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر آزوف وردع "العدوان الروسي المستمر".

كما سيجتمع الخبراء لتعزيز الشراكات العلمية والتكنولوجية، في مجالات مثل الرعاية الصحية والأمراض والتكنولوجيا الزراعية والفضاء والطائرات بدون طيار، وبناء صداقات مدى الحياة من خلال مشاريع الفصول الدراسية.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن زيارة كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، لأوكرانيا تأتى فى الوقت الذى يستعد فيه الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب لتولى مهام منصبه يوم الاثنين المقبل. ووعد ترامب مرارا وتكرار بإنهاء الحرب فى أوكرانيا بسرعة. ومن المتوقع أن يلتقى ترامب بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى وقت مبكر من رئاسته.

وخلال وجوده فى أوكرانيا، قال ستارمر: إن طموح بوتين لانتزاع أوكرانيا من أقرب شركائها كان "فشلاً استراتيجياً هائلاً، على حد قوله. وأضاف: بدلاً من ذلك، نحن أقرب من أي وقت مضى، وهذه الشراكة ستأخذ هذه الصداقة إلى المستوى التالي.