القبض على مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح نارى فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية برئاسة المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز من ضبط مسجل خطر شهرته "الكحلة" وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من نفس العيار وكمية من مخدر الحشيش والهيروين ومادة الفيريجينيا بقرية فنارة دائرة المركز وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بقيام المقدم أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز فايد والنقيب مصطفي البنا معاون المباحث من ضبط أحد أكبر تجار المواد المخدرة بنطاق دائرة المركز ويدعى "أحمد" وشهرته "الكحلة"، ومقيم بقرية فنارة دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش ، 2 طلقة من نفس العيار، حشيش، ومخدر الهيروين، ومادة الفيرجينيا جميعهم بقصد الاتجار و مبلغ مالي حصيلة البيع، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

