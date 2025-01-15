10 فواكه تساعد على إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

تقدم الفاكهة قيمة غذائية عالية، وتُظهِر الأبحاث أن تناول الفاكهة يوميًا يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والماء، فإنها تساعدك على الشعور بالشبع، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن، بحسب موقع "Very well health".

تناول الفاكهة لإنقاص الوزن

تحتوي الفاكهة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، وهي مفيدة للصحة العامة. وهي تتكون بشكل عام من 80% إلى 90% من الماء.

يمكن أن تساعد السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة في إشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، بينما تعمل الألياف على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يساعدك المحتوى العالي من الألياف والماء على الشعور بالشبع، لذا فمن المرجح أن تأكل أقل.

يتم الترويج للعديد من الفواكه باعتبارها "أطعمة خارقة"، أو أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، لأنها يمكن أن تؤثر على الصحة والوقاية من الأمراض بطرق إيجابية.

يجب أن تكون هذه الأطعمة جزءًا من نظام غذائي متوازن يتضمن أنواعًا مختلفة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والبروتين الخالي من الدهون.

الفاكهة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

يقيس المؤشر الجلايسيمي مدى سرعة تحلل الكربوهيدرات وتأثيرها على مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم.

يتم هضم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع بسرعة وتميل إلى رفع نسبة السكر في الدم.

يتم هضم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل الفاكهة، ببطء، مما يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

تميل الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى أن تكون منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف والماء، مما قد يساعد في إنقاص الوزن. بعض هذه هي:

-الجريب فروت



نصف حبة جريب فروت تحتوي على 53 سعرة حرارية، و12 جرامًا (جم) من السكر، ونحو 2 جرام من الألياف، وتتكون من 91% ماء.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الجريب فروت الطازج يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

التفاح



تحتوي التفاحة متوسطة الحجم على 95 سعرة حرارية، و19 جرامًا من السكر، و3 جرامات من الألياف

يمكن للأطعمة الغنية بالألياف ومنخفضة المؤشر الجلوكوزي مثل التفاح أن تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم وتساعد في إنقاص الوزن.

الأفوكادو



تحتوي ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم على حوالي 240 سعرة حرارية. ومع ذلك، تحتوي ثمرة الأفوكادو على القليل جدًا من السكر، حوالي 0.4 جرام فقط لكل ثمرة.

يرتبط تناول الأفوكادو بانتظام بانخفاض انتشار الوزن الزائد ويساعد في تقليل زيادة الوزن.

الكمثرى



تحتوي ثمرة الكمثرى متوسطة الحجم على 100 سعرة حرارية، و17 جرامًا من السكر، و5.5 جرامًا من الألياف. وهي من بين أفضل الأطعمة الغنية بالألياف ومنخفضة المؤشر الجلوكوزي لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وفقدان الوزن

التوت



يحتوي كوب من التوت على حوالي 64 سعرة حرارية، و5 جرامات من السكر، و8 جرامات من الألياف، وحوالي 86% من الماء يساعد هذا المزيج الغني بالألياف والمنخفض السعرات الحرارية في التحكم في الجوع والوزن.

البرتقال



تحتوي البرتقالة الواحدة على حوالي 62 سعرة حرارية، و12 جرامًا من السكر، و3 جرامات من الألياف. كما أنه يحتوي على حوالي 87% من الماء.14 يمكن أن تكون الفلافونويدات الموجودة في الحمضيات مفيدة في علاج السمنة.

الفراولة

في كوب من الفراولة، ستحصل على حوالي 53 سعرة حرارية، و8 جرام من السكر، و3 جرام من الألياف، مع محتوى مائي بنسبة 91%.

الموز



تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 105 سعرات حرارية، و14 جرامًا من السكر، و3 جرامات من الألياف، وتتكون من حوالي 75% من الماء.17 تشير الأبحاث إلى أن الموز مرتبط بزيادة أقل في الوزن، لكن الارتباط ليس قويًا مثل التفاح والكمثرى والتوت.

الخوخ



تحتوي الخوخة المتوسطة الحجم على حوالي 59 سعرة حرارية، و13 جرامًا من السكر، و2 جرامًا من الألياف، مع محتوى مائي بنسبة 89%.

الشمام



يحتوي كوب واحد من الشمام على حوالي 60 سعرة حرارية، و14 جرامًا من السكر، و2 جرامًا من الألياف، وتتكون من أكثر من 90% من الماء.