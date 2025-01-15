لماذا تعتبر المضادات الحيوية غير فعالة فى علاج فيروس ميتانيمو

كتبت إيناس البنا

فيروس (HMPV) هو فيروس تنفسي يسبب غالبًا أعراضًا مشابهة لنزلات البرد الشائعة، مثل السعال والحمى واحتقان الأنف، ومع ذلك، فإن الاعتقاد الخاطئ الشائع هو أن المضادات الحيوية يمكنها علاج مثل هذه الالتهابات الفيروسية.

وفقا لموقع " news18"، هذا الاعتقاد غير صحيح، حيث تستهدف المضادات الحيوية البكتيريا وليس الفيروسات.

لماذا لا تعمل المضادات الحيوية على الفيروسات

لفهم سبب عدم فعالية المضادات الحيوية ضد فيروس HMPV ، من المهم ملاحظة الاختلاف الأساسي بين البكتيريا والفيروسات.

البكتيريا هي كائنات دقيقة حية يمكنها النمو والتكاثر من تلقاء نفسها، وغالبًا ما تسبب التهابات مثل التهاب الحلق أو التهابات المسالك البولية، تعمل المضادات الحيوية عن طريق تعطيل هذه العمليات، مما يؤدي إلى قتل أو تثبيط نمو البكتيريا بشكل فعال.

من ناحية أخرى، لا تعد الفيروسات كائنات حية، فهي عبارة عن جزيئات تعتمد على مضيف، مثل الإنسان أو الحيوان، للبقاء والتكاثر، وبمجرد دخولها إلى الجسم، تغزو الفيروسات الخلايا السليمة وتستخدمها للتكاثر، ولأن المضادات الحيوية مصممة لاستهداف العمليات البكتيرية، فإنها لا تؤثر على الفيروسات مثل فيروسات الجهاز التنفسي البشري.

دور مضادات الفيروسات

تتوفر أدوية مضادة للفيروسات لبعض الفيروسات، مثل الأنفلونزا، وتعمل هذه الأدوية عن طريق التدخل في قدرة الفيروس على التكاثر، مما يساعد على تقليل شدة المرض ومدته، ومع ذلك، لا توجد حاليًا علاجات مضادة للفيروسات محددة لفيروسات الجهاز التنفسي البشري.

الجهاز المناعي للجسم مفتاح التعافي

على الرغم من عدم وجود علاجات محددة لفيروسات الجهاز التنفسي البشري، فإن الخبر السار هو أن الجهاز المناعي البشري قادر في كثير من الأحيان على محاربة الفيروس، بالنسبة لمعظم البالغين ، فإن عدوى فيروسات الجهاز التنفسي البشري محدودة ذاتيًا، مما يعني أن الأعراض تختفي من تلقاء نفسها حيث يقضي الجهاز المناعي على الفيروس.

بناء جهاز مناعي قوي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتباع ممارسات النظافة الجيدة من شأنه أن يعزز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات مثل فيروس (HMPV)، وبالنسبة للمجموعات المعرضة للخطر، مثل الأطفال الصغار وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فقد يكون التدخل الطبي المبكر ضروريًا لإدارة الأعراض الشديدة.

تسلط عدوى الفيروس الضوء على أهمية فهم التمييز بين الأمراض البكتيرية والفيروسية، وفي حين أحدثت المضادات الحيوية ثورة في علاج العدوى البكتيرية، إلا أنها ليست فعالة ضد الفيروسات مثل الفيروس المضخم للخلايا البشرية، وبدلاً من ذلك، يظل الجهاز المناعي السليم هو الدفاع الأكثر فعالية، مما يؤكد على أهمية العافية العامة والرعاية الوقائية.