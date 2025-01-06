لو زورك بيوجعك.. احذر من أعراض التهاب الحلق العقدى فى الشتاء

كتبت فاطمة خليل

التهاب الحلق العقدي هو عدوى شائعة تصيب الحلق واللوزتين خاصة في الشتاء، وتتسبب فيها بكتيريا تسمى العقدية من المجموعة أ، والتي تُعرف أيضًا باسم العقدية القيحية، تعيش هذه البكتيريا في الأنف والحنجرة، يمكنك الإصابة بالعدوى من شخص يحمل بكتيريا العقدية من المجموعة أ أو مريض بها، ويمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب الحلق العقدي، ولكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين، بحسب موقع "Webmd".

الفرق بين التهاب الحلق البكتيري والفيروسي

التهاب الحلق هو العلامة الرئيسية التي تشير إلى إصابتك أنت أو طفلك بالتهاب الحلق العقدي ومع ذلك، يمكن أن تسبب الحساسية والهواء الجاف وتصريف الجيوب الأنفية ونزلات البرد والفيروسات الأخرى التهاب الحلق أيضًا.

تتضمن العلامات التي تشير إلى أن العدوى قد تكون فيروسية وليست ناجمة عن بكتيريا العقدية ما يلي:

-السعال

-رشح الأنف

-صوت أجش

-التهاب الملتحمة (يُسمى أيضًا التهاب الملتحمة)

يظهر التهاب الحلق العقدي عادةً على شكل صديد أو التهاب في الجزء الخلفي من الحلق في حين يمكنك عادةً علاج التهاب الحلق الناجم عن شيء آخر غير البكتيريا العقدية بنفسك، فمن المهم زيارة الطبيب إذا كنت تعتقد أنك تعاني من التهاب الحلق العقدي.

كيف تصاب بالتهاب الحلق العقدي؟

تسبب العدوى الفيروسية معظم حالات التهاب الحلق، لكن التهاب الحلق العقدي هو عدوى بكتيرية.

هل التهاب الحلق العقدي معدي؟

تنتقل البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق العقدي بسهولة من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق. ينتشر التهاب الحلق العقدي عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بالعدوى، فينثر قطرات مليئة بالبكتيريا في الهواء.

يمكن أن تصاب بالتهاب الحلق العقدي إذا:

- تنفست الهواء المليء بالقطرات المملوءة بالبكتيريا

- لمست شيئًا تهبط عليه هذه القطرات، مثل مقبض الباب أو الطاولة، ثم فركت عينيك أو أنفك أو فمك

- شاركت أشياء شخصية مثل الشوكة أو الملعقة أو الزجاج أو فرشاة الأسنان مع شخص مريض

- قبلت شخصًا مصابًا به

فترة عدوى التهاب الحلق العقدي

عندما تصاب بالتهاب الحلق العقدي، تبدأ الأعراض عادةً في الظهور بعد حوالي 2-5 أيام من تعرضك للبكتيريا.

يمكنك أن تظل معديًا لمدة تصل إلى شهر إذا لم تتلق العلاج.



يمكن للمضادات الحيوية منع انتشار العدوى. يتوقف الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية عن كونهم معديين بعد حوالي 24 ساعة.

التهاب الحلق العقدي بدون اللوزتين

يؤثر التهاب الحلق العقدي عادةً على اللوزتين والحلق. لا يزال بإمكانك الإصابة بالتهاب الحلق العقدي إذا لم يكن لديك لوزتان، ولكن من المحتمل أن تصاب به بشكل أقل تكرارًا وقد تكون أعراضك أخف.

هل يمكن أن تصاب بالتهاب الحلق العقدي مرتين؟

نعم. لن تكون محصنًا ضد الإصابة بالتهاب الحلق مرة أخرى إذا كنت قد أصبت به من قبل، ولا يوجد لقاح لمنعه.

أعراض التهاب الحلق العقدي

في حالة الإصابة بالتهاب الحلق العقدي، يبدأ التهاب الحلق بسرعة ومن المرجح أن يسبب هذه الأعراض الأخرى. اتصل بطبيبك إذا كنت أنت أو أحد الأطفال الذين ترعاهم يعاني من الأعراض التالية:

-حمى

-لوزتان محمرتان ومتورمتان

-ألم عند البلع

-عقد ليمفاوية متورمة أو مؤلمة في مقدمة رقبتك

-بقع بيضاء في الحلق

-بقع حمراء صغيرة على سقف الفم

-فقدان الشهية

-ألم في المعدة

-صداع

-آلام في الجسم

-غثيان أو قيء

-فقدان الشهية

-طفح جلدي

-بقع بيضاء على الحلق

إذا كنت تعاني من التهاب الحلق العقدي، فإن البقع البيضاء أو الخطوط أو البقع على حلقك هي صديد وتشير إلى وجود عدوى.

طفح جلدي ناتج عن التهاب الحلق العنقودي

الحمى القرمزية، التي تصيب أحيانًا الأشخاص المصابين بالتهاب الحلق العنقودي، تسبب طفحًا أحمر فاتحًا ينتشر في معظم أنحاء الجسم.