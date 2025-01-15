رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال المشروعات الطبية ويوجه بسرعة إنجازها

الدقهلية -محمد الحبشي

قام الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، 15 يناير 2025، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها فى عدد من المشروعات الإنشائية بالقطاع الطبى للجامعة، والوقوف على نسب الإنجاز فى أعمال الإنشاء ومتابعتها على أرض الواقع، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، الدكتور شريف البدوى، عميد كلية الهندسة، الدكتور الشعرواى كمال، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة.

شملت الجولة مشروع المراكز الطبية الثلاثة، ومشروع إحلال وتجديد جناح العناية المركزة بمستشفى الأطفال، ومشروع تشطيب وإعادة توزيع الفراغات بالدور السابع بمستشفى الأطفال.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى حرص إدارة الجامعة على متابعة إنجاز المشروعات الإنشائية فى القطاع الطبى، لسرعة دخولها الخدمة الطبية وتلبية احتياجات المرضى فى ضوء الزيادة المستمرة فى معدلات التردد على القطاع الطبى، من خلال خدمة ما يقرب من ثلث سكان مصر فى محافظات الدلتا، ومن كل أنحاء الجمهورية على وجه العموم، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المنظومة الصحية فى مصر وبناء الإنسان المصرى لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، والتزامًا من الجامعة بصدارتها الطبية ودورها المجتمعى فى تقديم خدمات طبية نوعية متخصصة على أعلى مستوى فى مصر.

كما عقد رئيس جامعة المنصورة، على هامش الجولات التفقدية، اجتماعات ميدانية مع الاستشاريين والمهندسين والشركات بالمواقع التنفيذية لمتابعة الموقف التنفيذى وآخر المستجدات الإنشائية وسير العمل بكل مشروع، واستمع إلى شرح مفصل حول آخر مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع.

وتابع خاطر الرسومات الهندسية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، وكذلك موقف المستخلصات الهندسية، ومعدلات التدفقات النقدية، وخطة عمل المرحلة القادمة، مشيرًا إلى جاهزية الجامعة للإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الشركات المنفذة حال تأخرها عن تنفيذ الأعمال فى المواعيد المحددة للتسليم.

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم الجدول الزمنى والموقف التنفيذى لكل مشروع، وكذلك الموقف المالى، وطرح معوقات التنفيذ، والمستهدف فى الفترة الحالية والقادمة لإنجاز الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد لها.

ووجه رئيس جامعة المنصورة، خلال الاجتماعات، بمواصلة إنجاز العمل ورفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الأعمال فى التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمحتاجين لها، مؤكدًا أن دخول المشروعات الجارية للخدمة الطبية سيشكل نقلة نوعية فى عدد من التخصصات الطبية الهامة.

بدأت الجولة بتفقد مشروع المراكز الطبية الثلاثة، بحضورالدكتور وائل زكريا، مدير المراكز الطبية الثلاثة، الدكتور خالد الطوخى، نائب المدير، والسادة المشرفين على الوحدات الطبية بالمراكز، ويضم المشروع: مركز النساء والولادة، مركز طب وجراحة المخ والأعصاب، مركز جراحة العظام.والذى تم إنشاؤه على مساحة إجمالية بلغت 7500 م²، بسعة استيعابية 750 سريرا، ويتكون من بدروم وثمانية طوابق، دخل الخدمة الطبية حتى الآن العيادات الخارجية، المكاتب الإدارية، قاعات التدريس، ووحدات الأشعة والقسطرة المخية والمعامل، وحدة الروماتيزم والتأهيل، ووحدة الفسيولوجيا العصبية.

وشدد الدكتور شريف خاطر على ضرورة وضع أولويات للتنفيذ خلال الثلاثة شهور القادمة لتحقيق الالتزام بالمدة المحددة خلال العام الجارى للانتهاء من تشغيل المرحلة الثانية من المشروع والتى تشمل كبسولات العمليات وأجنحة العناية المركزة بالطابق الثالث، وأجنحة الإقامة بالطابق الخامس بسعة 160 سريرا.

تلى ذلك زيارة مستشفى الأطفال الجامعى، بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى، مدير المستشفى، الدكتور عمرو سرحان، عميد كلية الطب الأسبق، ورؤساء الأقسام الطبية ونائب المدير.

تم خلال الزيارة تفقد مشروع إحلال وتجديد جناح العناية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعى، والذى يضم عناية مركزة لجراحة الأطفال بسعة 7 أسرّة، وعناية مركزة لطب الأطفال بسعة 14 سريرًا، بالإضافة إلى غرفتين عزل بمساحة إجمالية تبلغ 672 م².

واختتمت الجولة بتفقد مشروع تشطيب وإعادة توزيع الفراغات بالطابق السابع بمستشفى الأطفال الجامعى، والذى سيزيد من الطاقة الاستيعابية فى أقسام الكلى والأعصاب والقلب والصدر، ويضم عنابر إقامة للمرضى، وغرفة غسيل بيرتونى، وعناية القلب والصدر.

تفقد المنشآت الطبية داخل جامعة المنصورة



جانب من الجولة التفقدية



جانب من جولة رئيس الجامعة



جولة رئيس الجامعة



رئيس جامعة المنصورة يتابع الأعمال الجارية في المنشات الجديدة



علي هامش الجولة التفقدية لرئيس الجامعة