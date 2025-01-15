اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف الاحتلال مخيم جنين

الأربعاء، 15 يناير 2025 11:48 ص
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف الاحتلال مخيم جنين جيش الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم جنين، شمال الضفة الغربية الذي أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأشار فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، إلى أن عدوان الاحتلال يمثل استمرارا لسياسة الاحتلال الإجرامية من أجل خلط الأوراق وإفشال كل الجهود التي تُبذل في سبيل حفظ الأمن والنظام واستعادة الحياة إلى طبيعتها في المخيم، وتعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية الشعب الفلسطيني.

وأكد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني، محمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية، مع ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

 







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المجلس الوطنى الفلسطيني

الاحتلال الاسرائيلى

قصف الاحتلال الاسرائيلى



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