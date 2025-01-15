شهيدان وجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم النصيرات بغزة

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استشهد فلسطينيان الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطينيين وإصابة امرأة بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت أنه تم انتشال جثمان شهيد استهدفه الاحتلال قرب مسجد بخربة العدس شمال رفح جنوب القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال الأراضي الزراعية في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة بمحيط مسجد الفاروق بمخيم جباليا شمال القطاع، وتجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.