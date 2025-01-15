رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد، اليوم الأربعاء، الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بلجان الإعدادية معاهد القناطر الخيرية وشلقان وأجهور الصغرى بلجنة القناطر الخيرية بنين، حيث تجرى الامتحانات برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى، وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال وكيلا قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أن اللجان منتظمة وتسير بصورة طيبة فى يومها الثانى، وتتم متابعة اللجان بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ووكيلا المنطقة للعلوم الشرعية والعربية والثقافية ومديرى المراحل التعليمية والموجهين العموم والموجهين ومديرى الإدارات التعليمية.

وأدى تلاميذ الشهادة الابتدائية الامتحانات اليوم، فى مادتى التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وأدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات فى مادتى أصول دين ورقة أولى تفسير وحديث والعلوم، بينما أدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين بالاعدادية الامتحانات فى مادة اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف.

وتابع الشيخ عبد الموجود دسوقي مدير عام العلوم الشرعية والعربية، لجان شبين القناطر كما تابع موفدين قطاع المعاهد الأزهرية، عادل الصياد لجان الخصوص بنين وفتيات، ومنير حسنى لجان الخانكة بنين وفتيات، جميع اللجان بصورة طيبة وبلا معوقات.

وأكد التلاميذ والطلاب، أن الأسئلة من المنهج وفى المستوى، ورافق رئيس الإدارة المركزية فى تفقده لجان القناطر الشيخ صابر عاشور رئيس اللجنة والموجهين المتابعين.