جنوب سيناء تبرز التراث السيناوى فى مهرجان شرم الشيخ للهجن.. صور

شرم الشيخ – محمد حسين - فايزة مرسال

في أجواء مفعمة بالتراث والأصالة، تضمنت فعاليات مهرجان شرم الشيخ للهجن والتراث، مشاركة واسعة من سيدات وشباب محافظة جنوب سيناء، حيث قدموا مشغولات تراثية نادرة أمام جمهور واسع من الزوار والمشاركين. ويتواصل المهرجان حتى غدٍ الخميس، حاملاً رسالة الحفاظ على التراث البدوي والترويج له.

احتضنت القرية التراثية المُقامة بجوار مضمار سباقات الهجن العديد من المعارض، التي جسدت جمال التراث السيناوي. عرضت السيدات البدويات “البراقع” وأغطية الرأس المطرزة بألوان زاهية، والتي تُعد قطعاً فريدة ترتديها البدويات في الجبال. كما تم تقديم عروض حيّة لطحن الحبوب باستخدام أحجار الجبال، بالإضافة إلى صناعة النول اليدوي لإنتاج الكليم والمنسوجات ذات الألوان الزاهية.

أوضحت أميمية محمد إبراهيم، رئيسة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بجنوب سيناء، أن المهرجان شهد مشاركة أكثر من 25 عارضاً وعارضة من مختلف مدن المحافظة. وأبرزت السيدات منتجات متنوعة تشمل “البراقع”، “القِنعة”، والملابس البدوية المطرزة، إلى جانب منتجات مطورة مثل الشيلان، الحقائب، والمفروشات.

ومن جانبها، قالت جميلة سليمان، صاحبة مشغل “تراثنا” لتعليم الحرف اليدوية، إنها تعلمت الحرف اليدوية وقامت بتدريب أكثر من 70 سيدة في طور سيناء، لتوفير فرص عمل. وأضافت: “نشارك بشنط يدوية، أساور، ومشغولات متنوعة يتم تصنيعها في ورش محلية”.

أما يوسف عيد ومحمود موسى من سانت كاترين، فقد عرضا منتجات متنوعة تشمل أعشاباً طبية مجففة، حقائب صديقة للبيئة، ومنتجات حرفية مصنوعة بأيادٍ نسائية مبدعة.

شاركت صابرين إبراهيم بعرض منتجات مصنوعة يدوياً، تعكس بصمات التراث السيناوي، تم إنتاجها من قِبل 50 فتاة من وديان سيناء بعد تدريبهن. كما أكدت أم عليان أنها تعرض مشغولات خرزية وإكسسوارات تُصنع في المنازل، ويتم الترويج لها من خلال المعارض المحلية.

وقالت هالة عبد الحميد، البالغة من العمر 25 عاماً من مدينة الطور: “أعمل في تسويق المنتجات التراثية المطرزة، وهي شغل يدوي لسيدات من القرى المختلفة، لدعم أكثر من 30 أسرة”. وأضافت سلوى علاء عبد العاطي: “أعرض فوانيس وإكسسوارات مصنوعة من الخرز، تُنتج في المنازل لزيادة دخل الأسرة”.

من جهته، قال حسن سالم، أحد شباب شرم الشيخ، إن المهرجان يُمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على التراث، مشيراً إلى أن القبائل شاركت في نصب خيام تراثية لاستقبال الزوار والتعبير عن كرم أهل سيناء.

يجمع مهرجان شرم الشيخ للهجن بين سباقات الهجن والأنشطة الثقافية والمعارض التراثية، ما يجعله منصة للحفاظ على التراث البدوي، وتمكين النساء والشباب من الترويج لمنتجاتهم، وربط الماضي بالحاضر.



احدى-السيدات



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جانب-من-الاعمال



جانب-من-الاعمال-المعروضة



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منتجات



منتجات-تراثية