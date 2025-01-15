جرثومة المعدة.. الأسباب والأعراض وخطوات لمنع عودتها بعد العلاج

كتبت إيناس البنا

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة، ويمكن أن تسبب تقرحات والتهابات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تؤدي العدوى إلى الإصابة بسرطان المعدة.

كيف يمكن الإصابة بجرثومة المعدة؟

وفقا للموقع الطبي " webmd"، تنتشر بكتيريا الملوية البوابية عادة من شخص لآخر ومن المحتمل أيضًا من خلال:

الطعام أو الماء أو الأواني المتسخة

التقبيل

براز أو قيء ملوث

بمجرد دخول بكتيريا الملوية البوابية إلى جسمك، فإنها تتكاثر في بطانة المعدة، وهذا يضعف بطانة المعدة، مما يزيد من احتمالية تسبب أحماض المعدة في حدوث قرحة .

يمكنك الإصابة بجرثومة الملوية البوابية إذا كنت على اتصال بلعاب أو سوائل جسم شخص مصاب بالفعل.

أعراض جرثومة المعدة

لا يسبب مجرد وجود البكتيريا أعراضًا، ولكنك ستلاحظها على الأرجح إذا أصبت بالتهاب المعدة أو قرحة هضمية بسبب بكتيريا الملوية البوابية، المشكلة الأكثر شيوعًا هي الألم الخفيف أو الحارق في بطنك، قد يأتي الشعور ويختفي، وقد يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغة، قد تشعر بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول مضاد للحموضة.

وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الانتفاخ

التجشؤ

فقدان الشهية

الغثيان

القيء

فقدان الوزن بدون سبب واضح

علاج جرثومة المعدة

يتم علاج القرحة الناتجة عن بكتيريا الملوية البوابية عادة بمزيج من المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون

العلاج الثلاثي: تظل العلاجات التي تجمع بين مثبطات مضخة البروتون ومضادين حيويين هي الخيارات الأولى لعلاج جرثومة المعدة.

خطوات الوقاية بعد علاج جرثومة المعدة

يمكنك حماية نفسك من الإصابة بعدوى جرثومة المعدة بنفس الطرق التي تحمي بها الجراثيم الأخرى: