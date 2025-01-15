اليوم السابع
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المعاينة تكشف تسبب السرعة الزائدة للتريلا فى حادث الطريق الأوسطى.. صور

الأربعاء، 15 يناير 2025 04:23 م
المعاينة تكشف تسبب السرعة الزائدة للتريلا فى حادث الطريق الأوسطى.. صور سرعة التريلا تودى بحياة شخص وتصيب 8 آخرين
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت معاينة حادث الطريق الأوسطى، أن حادث تصادم وقع بسبب سرعة زائدة من تريلا واصطدمت بـ5 سيارات وأتوبيس بالطريق الأوسطى ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 8 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

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وكان حادث تصادم سيارات نقل وملاكى وأتوبيس وقع أعلى الطريق الأوسطى، وتم نقل متوفى والمصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

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تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأوسطى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارات نقل وملاكى وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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