المعاينة تكشف تسبب السرعة الزائدة للتريلا فى حادث الطريق الأوسطى.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حادث الطريق الأوسطى، أن حادث تصادم وقع بسبب سرعة زائدة من تريلا واصطدمت بـ5 سيارات وأتوبيس بالطريق الأوسطى ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 8 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكان حادث تصادم سيارات نقل وملاكى وأتوبيس وقع أعلى الطريق الأوسطى، وتم نقل متوفى والمصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأوسطى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارات نقل وملاكى وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.