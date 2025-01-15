الحصيلة النهائية لحادث الطريق الأوسطى.. مصرع 4 وإصابة 8 فى تصادم 7 سيارات

كتب عبد الرحمن سيد

يجرى رجال المباحث تحرياتهم حول واقعة حادث تصادم 7 سيارات بالطريق الأوسطى، الذى نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى، ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكشفت معاينة حادث الطريق الأوسطى، أن حادث تصادم وقع بسبب سرعة زائدة من تريلا اصطدمت بـ6 سيارات وأتوبيس بالطريق الأوسطى ونتج عنه فى البداية وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفي.

وكان حادث تصادم سيارات نقل وملاكى وأتوبيس وقع أعلى الطريق الأوسطى، وتم نقل متوفى والمصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأوسطى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارات نقل وملاكى وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.