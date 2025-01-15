اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يناير 2025 03:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الحصيلة النهائية لحادث الطريق الأوسطى.. مصرع 4 وإصابة 8 فى تصادم 7 سيارات

الأربعاء، 15 يناير 2025 06:06 م
الحصيلة النهائية لحادث الطريق الأوسطى.. مصرع 4 وإصابة 8 فى تصادم 7 سيارات وفاة شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث الطريق الأوسطى
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجرى رجال المباحث تحرياتهم حول واقعة حادث تصادم 7 سيارات بالطريق الأوسطى، الذى نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى، ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وكشفت معاينة حادث الطريق الأوسطى، أن حادث تصادم وقع بسبب سرعة زائدة من تريلا اصطدمت بـ6 سيارات وأتوبيس بالطريق الأوسطى ونتج عنه فى البداية وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفي.

وكان حادث تصادم سيارات نقل وملاكى وأتوبيس وقع أعلى الطريق الأوسطى، وتم نقل متوفى والمصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأوسطى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارات نقل وملاكى وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.







مشاركة

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

زحام السيارات

حادث مرورى

اليوم السابع بلس

حادث الاوسطي اليوم

حادث الاوسطي

الاوسطي

الطريق الاوسطي

الطريق الدائري الاوسطي

طريق الاوسطي

الدائري الاوسطي

حادث مروري على الاوسطى

حوادث الاوسطى

حادث الطريق الأوسطى

وفيات حادث الاوسطى

حادث

حوادث الطرق

عدد وفيات حادث الاوسطى






الرجوع الى أعلى الصفحة