المؤبد لـ4 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم على مضبوطات قيمتها 100 مليون جنيه

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، بمعاقبة 4 أفراد من أسرة واحدة كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه.

وأمرت المحكمة بمصادر المضبوطات بقيمة 100 مليون جنيه وهى عبارة عن:

- 3 كيلو هيروين و26 طربة حشيش و11 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الشادو والايس.

- مبالغ مالية قاربت 7 ملايين جنيه بالعملات المصرية والأجنبية.

- سلاحين ناريين وفردين خرطوش وطبنجة صوت هواتف محمولة.

- وسيارتين دفع رباعى وسيارتين جامبو ودرجتين بخارجتين.

وقضت المحكمة بتأييد قرار النيابة العامة بنسخ صورة من ملف القضية وإحالتها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لاتخاذ شئونها فى القضية بعد أن تبين قيام المتهمين بغسل أموال الاتجار فى المخدرات فى شراء 3 محلات فى الساحل الشمالى ومدينة أكتوبر وعقارين مع التحفظ على الممتلكات المبينة بمذكرة النيابة العامة.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة البحرية بينت أن المتهمين يتخذون منطقة وادى النطرون وبالتحديد مزرعة مستأجرة مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى توزيع المخدرات، مستغلين فى ذلك القرب من الطريق الصحراوى واتخاذه معبرا لترويج المخدرات فى اتجاهى القاهرة والساحل الشمالي.

وبصدور إذن النيابة العامة وبمراقبة المكان تم تكليف حملة مكبرة بمداهمة المزرعة وضبط المتهمين والمضبوطات، وتبين أن زعيم التشكيل وزوج شقيقته "عليهما أحكام وهاربين"، ويعاونهما نجلى شقيقة المتهم الأول الثانية، اتخذوا المزرعة ستارا لتجارتهم الحرام من خلال تربية المواشى وتجارة والفاكهة.

وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التى أصدرت حكمها ونوهت إلى أنها أخذت المتهمين بأقصى قدر من الشدة لخطورة ما ارتكبه من جرم يهدد أبناء هذا الوطن لاسيما شابه الذين يحاولون ترويج المخدرات فى أوساطهم.