الرئيس الصيني: لا تضارب في المصالح أو صراعات بين الصين والاتحاد الأوروبى

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج إنه لا يوجد تضارب في المصالح الأساسية أو صراعات جيوسياسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مما يجعلهما شريكين يمكنهما المساهمة في نجاح بعضهما البعض.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الصيني خلال محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، حيث قدم شي تهنئته مرة أخرى لـ كوستا على توليه رئاسة المجلس الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وهي معلم مهم يعمل كنقطة للاستمرارية ونقطة انطلاق جديدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم/الأربعاء/.

وأشار شي إلى أن تاريخ العلاقات الصينية - الأوروبية يظهر أنه طالما تمسك الجانبان بالاحترام المتبادل وتعاملا على قدم المساواة وانخرطا في حوار صريح، سيكون بإمكانهما دفع التعاون وتحقيق إنجازات كبيرة مضيفا أن الصين لطالما اعتبرت أوروبا قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب، ودعمت بقوة التكامل الأوروبي، وساندت سعي الاتحاد الأوروبي نحو الاستقلال الاستراتيجي.

وأوضح أنه على الجانبين تلخيص خبرات العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، واستخلاص الدروس المهمة، وحماية الأساس السياسي لعلاقاتهما بشكل مشترك، ودفع علاقاتهما قدما، بغية تحقيق مزيد من الفوائد لشعب الصين وشعوب أوروبا والإسهام في مزيد من الاستقرار واليقين في المشهد الدولي المضطرب على نحو متزايد.

وقال شي إن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي على مدار الخمسين عاما الماضية عملت ليس فقط على الإسهام في تنميتهما بل قدمت أيضا إسهامات كبيرة للسلام والازدهار العالميين، مضيفا أنه كلما أصبح الوضع الدولي أكثر حدة وتعقيدا، تعيّن على الصين وأوروبا التمسك بالتطلعات الأصلية لعلاقاتهما الدبلوماسية.

ودعا شي الجانبين لتقوية الاتصالات الاستراتيجية، وتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، والتمسك بشراكتهما، قائلا إن الصين تظل واثقة في الاتحاد الأوروبي وتأمل أن يثبت الاتحاد الأوروبي أيضا أنه شريك تعاون جدير بالثقة بالنسبة للصين.

من جانبه، قال كوستا إن عام 2025 يمثل عامًا مهمًا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع الصين للاحتفال بالذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الحوار والتواصل، وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز الشراكة، وفتح مستقبل أكثر إشراقًا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والصين يحترمان مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويتمسكان بالتعددية، ويحميان التجارة الحرة، ويعارضان المواجهة بين التكتلات، ويتعين عليهما التعاون بدلاً من التنافس كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن قضايا مثل أوكرانيا، حيث أوضح شي موقف الصين المبدئي في تعزيز محادثات السلام.