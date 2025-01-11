الصين تؤكد استعدادها لمواصلة زيادة الانفتاح والتبادلات مع المملكة المتحدة

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أكد هان تشنج، نائب الرئيس الصيني، اليوم /السبت/، استعداد بلاده لمواصلة زيادة الانفتاح والتبادلات مع المملكة المتحدة، وتدعيم الفهم المتبادل والثقة، وتعميق التعاون متبادل المنفعة لتحقيق المزيد من المنافع للدولتين والعالم.

جاء ذلك خلال لقائه مع راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، التي تزور بكين لحضور الدورة الـ11 من الحوار الاقتصادي والمالي الصيني - البريطاني، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "هان" إن كلا من الصين والمملكة المتحدة اقتصادان رئيسيان، وأصحاب ثقل مالي في العالم، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي في إطار روح الشراكة الاستراتيجية يمثل أهمية كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين معيشة الشعبين، وتشجيع التنمية الخضراء في الدولتين.

وأضاف أن ذلك سيضخ أيضا ثقة وزخما في تنمية الاقتصاد العالمي.

من جانبها، قالت ريفز، إن استئناف هذا الحوار عقب ما يقرب من 6 سنوات هو أمر له أهمية كبيرة، مضيفة أن الجانب البريطاني يولي أهمية لتنمية العلاقات مع الصين، وأنه مستعد لتعزيز حوار صريح وتعاون متبادل المنفعة مع الصين لتدعيم التنمية الاقتصادية للدولتين.