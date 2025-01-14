10 أعراض لفيروس hmpv.. اعرف علامات الخطر

كتبت فاطمة ياسر

بتسبب فيروس التهاب الرئة البشرى hmpv فى أعراض تنفسية مماثلة لأعراض الأنفلونزا وكورونا، بما فى ذلك السعال والحمى والتهاب الحلق، إلا أن الفيروس يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات أكثر شدة مثل الالتهاب الرئوى وضيق التنفس ونوبات الربو والتهاب الشعب الهوائية، خاصة إذا انتشر على نطاق واسع، ولذلك يجب معرفة أعراض فيروس التهاب الرئة البشرى hmpv جيدًا لاكتشاف الفيروس فى مراحله المبكرة، وذلك وفقا لموقع healthshots.

أعراض فيروس التهاب الكبد الوبائى البشرى hmpv

1. التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق أحد الأعراض الأولى للإصابة بفيروس التهاب الحلق البشرى، وينشأ هذا العرض بسبب التهاب الحلق الناجم عن الفيروس، وقد يشعر الشخص المصاب بعدم الراحة أو الألم عند البلع، وقد يبدو الحلق أحمر اللون ومتورمًا.

2. الحمى

الحمى هى أحد أعراض فيروس التهاب الكبد الوبائى البشرى، يرفع الجسم درجة حرارته فى محاولة لمحاربة العدوى الفيروسية، قد تتراوح الحمى المرتبطة بهذا الفيروس من خفيفة إلى معتدلة، وعادة ما تختفى فى غضون بضعة أيام بينما يقاوم الجسم العدوى.

3. احتقان الأنف

إنه أحد الأعراض النموذجية لفيروس التهاب الأنف التحسسى البشرى، ويؤدى الالتهاب الناتج عن الفيروس إلى تورم الممرات الأنفية، مما يسد تدفق الهواء ويجعل التنفس عبر الأنف صعبًا، يمكن أن يؤدى هذا إلى احتقان الأنف والعطاس والشعور العام بعدم الراحة، غالبًا ما يجعل احتقان الأنف النوم أكثر صعوبة، لذا حاول رفع الرأس على بضع وسائد أثناء النوم.

4. السعال

السعال المستمر هو أمر شائع الحدوث لدى المصابين بفيروس التهاب الجهاز التنفسى البشرى، هذه هى طريقة الجسم فى محاولة تطهير الممرات التنفسية من المخاط والمواد المهيجة التى يسببها الفيروس، يمكن أن يكون السعال جافًا أو رطبًا، مما يعنى أنه قد يكون مصحوبًا بالمخاط، فى الحالات الشديدة، قد يصبح السعال أكثر وضوحًا وقد يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

5. العطاس

هذا أحد أعراض فيروس التهاب الأنف التحسسى البشرى، وهو عدوى تنفسية تحدث فى المرحلة المبكرة بسبب التهاب الجهاز التنفسى، العطاس هو رد فعل طبيعي استجابة لتهيج الممرات الأنفية ويمكن أن يسبب سيلان الأنف أو التهاب الحلق.

6. سيلان الأنف

إلى جانب احتقان الأنف، يعد سيلان الأنف أحد الأعراض الشائعة الأخرى لفيروس التهاب الأنف التحسسي البشري، يتسبب الفيروس في إنتاج مخاط زائد، مما يؤدي إلى سيلان مستمر من الأنف.

7. الطفح الجلدى

على الرغم من أن هذا المرض أقل شيوعًا إلا أن 5-10% من الأطفال المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي البشري قد يصابون بطفح جلدي، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Pediatrics in Review، يظهر هذا الطفح الجلدي عادةً على شكل بقع حمراء متقطعة على الجلد وقد يحدث نتيجة لاستجابة الجسم المناعية للعدوى.

8. الغثيان والقىء

وفقًا لوزارة الصحة في ولاية بنسلفانيا، فإن من بين الأعراض غير الشائعة الأخرى لفيروس التهاب الكبد الوبائي البشري القيء والغثيان والإسهال، وقد تؤثر هذه العدوى أحيانًا على الجهاز الهضمي، مما يؤدى إلى ظهور هذه الأعراض، ويظهر هذا بشكل خاص لدى الأطفال، الذين قد يعانون من اضطراب في المعدة إلى جانب أعراض تنفسية.

9. ضيق فى التنفس

هذا هو أحد الأعراض الأكثر شدة لفيروس التهاب السحايا البشرى، يمكن أن يؤثر الفيروس على الجهاز التنفسى السفلى، مما يؤدى إلى صعوبة التنفس، فى بعض الحالات، قد يصاحب ضيق التنفس صفير أو شعور بضيق فى الصدر، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

10. الالتهاب الرئوى أو التهاب الشعب الهوائية

فى أغلب الحالات تكون أعراض فيروس التهاب الكبد الوبائي خفيفة وتختفي خلال أسبوع أو أسبوعين ،ومع ذلك قد تؤدي الحالات الشديدة إلى مضاعفات، خاصة لدى الأفراد المعرضين للخطر.