وكيل تعليم شمال سيناء يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الأول

العريش - محمد حسين

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بزيارة تفقدية لمدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات التابعة لإدارة الشيخ زويد التعليمية.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال الكنترول داخل المدرسة، حيث اطمأن وكيل الوزارة على سير العمل وتنظيم الإجراءات، كما تفقد اللجان الامتحانية، التي شهدت نسب حضور مرتفعة بين الطلاب، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين في الصفوف المختلفة الصف الثالث الابتدائي: 23 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 100%، والصف الرابع الابتدائي: 47 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 100%، والصف الأول الإعدادي: 25 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 100%، و الصف الثاني الإعدادي: 14 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 100%.

وجه وكيل الوزارة بالالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية التعليمية والامتحانية لضمان سيرها بالشكل المطلوب.