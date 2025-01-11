نماذج استرشادية شاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توفير نماذج استرشادية شاملة لجميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك استعدادًا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وأشارت المديرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن النماذج الاسترشادية تقدم أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج بأكمله وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية.

وأكدت إعداد النماذج وفق معايير دقيقة، لضمان استفادة الطالب من كل سؤال، وأسلوب علمي يساهم في تحسين القدرة على التحليل وحل المشكلات، مطالبة الطلاب بالتحضير والاستعداد الجيد وتخصيص وقتًا يوميًا لحل الأسئلة.

وتستعد المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية (عام، صم، مكفوفين، مهنى)، على مستوى المحافظة، السبت 18 يناير 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

-السبت 18 يناير 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

-الإثنين 20 يناير 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

-الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية (1)



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية



نماذج استرشادية للشهادة الإعدادية