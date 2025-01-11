نقيب المرافق يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة العاملين بالكهرباء في الأردن

كتبت آية دعبس

استقبل هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بدولة الأردن ، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، في إطار حرصها على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون و العلاقات الأخوية والأزلية بين عمال الشعبين والمنظمات النقابية في البلدين الشقيقين، وبحضور عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر.

وفي مستهل كلمته رحب فؤاد بوفد النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن لافتاً إلي أن الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون المثمر ، استناداً لروابط الصداقة القوية والقيم المشتركة التى تربط البلدين ومبادئ الاحترام المتبادل في إطار العمل العربي المشترك.

واستعرض “رئيس المرافق العامة” جهود وانجازات النقابة العامة للمرافق، وقوامها الذى يتمثل فى اللجان النقابية بكافة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان في جميع أنحاء الجمهورية، وما تقدمه من خدمات ودعم للعاملين في مختلف المجالات، من خلال فيلما وثائقياً يتضمن نبذة تعريفية وملخص لأبرز ما حققته النقابة العامة للمرافق خلال الفترة الأخيرة .

وأكد “فؤاد” أن حصيلة ما حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ، خلال العشر سنوات الأخيرة من العمل و الدأب في كل المجالات التنموية والخطوات الواثقة في كافة الاتجاهات من مشروعات عملاقة و إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة ، التي أحدثت طفرة حقيقية في إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين.

وأضاف “رئيس المرافق العامة” نعتمد على أسلوب المفاوضة في حل المشاكل التي تواجه العاملين بما لدينا من علاقات مثمرة وتعاون مع القيادات التنفيذية ، ونحرص طول الوقت على توطيد علاقات العمل ونعمل على تحقيق مكاسب و إضافة ميزات جديدة للعاملين تسهم في رفع المستوى المعيشي في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وفي كلمته أكد “رئيس اتحاد عمال مصر” على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر في كافة المجالات بما يجمع البلدين من روابط اجتماعية وتاريخية وثقافية وتحديات إقليمية واقتصادية .

وأكد “الجمل” على ضرورة تنسيق المواقف والخطوات المشتركة في كافة المشاركات النقابية المختلفة ، من فاعليات و ورش عمل لدعم الحركة النقابية المصرية والأردنية بما يعود بالنفع علي أعضائها و العمل على تكثيف التفاعل وتبادل الخبرات وتفعيل دور منظمة العمل العربية وقراراتها لمساعدة ومساندة العمال العرب.

مشيراً إلى أن العمال هم البنية الأساسية و العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات ، والسبب الرئيسي في تحقيق الإستقرار للاقتصاديات الوطنية ، لافتاً إلي أن إتحاد عمال مصر ، يعمل على تعزيز الجهود ودعم آليات العمل ، لتحسين اوضاع العاملين من خلال توحيد وتكثيف الجهود والعمل المشترك مع المنظمات النقابية بما يعزز من قوتها ويدعم تواجدها لتحقيق أهدافها الخدمية العمالية.

ومن جانبه أعرب “فخري عبد الله” رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالأردن ، عن سعادته بالتواجد في مصر مع اقوى الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية ، وما وجده من ترحاب وكرم ضيافة وحسن استقبال ، مشيراً إلي أن نقابة المرافق العامة من اقوى النقابات العمالية في مصر ، بما تملكه خبرة و تواجد ملموس بين العاملين وفي المحافل الدولية ، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتفعيل دور المنظمات النقابية العربية في تحسين المستوي المعيشي للعمال والدفاع عن قضاياهم .

مشيراً إلى أن رسالة النقابة العامة للعاملين بالكهرباء تهدف إلى رفع كفاءة العمال ووتحسين شروط العمل من خلال تحديث وتطوير التشريعات العمالية وابرام الاتفاقيات الجماعية من خلال الحوار الاجتماعي ، وتمكين الشباب واللجان الشبابية في العمل النقابي وتحسين الفرص الاقتصادية والصحية والثقافية لعمال كهرباء الكهرباء واسرهم ، وتمثيل الاعضاء والعمال ودعم نحو تحقيق الرضا الوظيفي ضمن الاطار المهني والعملي.

وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون و الذي ينص على تنسيق المواقف والخطوات المشتركة في كافة المشاركات النقابية المختلفة ( المؤتمرات الندوات – ورش العمل ( دعماً للحركة النقابية المصرية والأردنية بما يعود بالنفع علي أعضائها

– العمل على تكثيف الدورات النقابية وتفعيل دور منظمة العمل العربية وقراراتها لمساعدة ومساندة العمال العرب.

ـ التأكيد على إيجاد دور فعال لعملية تبادل التدريب والخبرات بين الجهتين من خلال جهات العمل بتفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الكهرباء في البلدين.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد الأردني عن تطلعه إلى استمرار التواصل مع نقابة المرافق العامة و الذى يتمتع بمكانة قوية داخل الاتحاد العام و الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، من أجل تحقيق الهدف المشترك في الدفاع عن قضايا وحقوق العمل بما يسهم في دفع الاقتصاد الوطني.