نقيب المرافق يستقبل رئيسى اتحاد نقابات عمال تركيا والسودان لتعزيز التعاون المشترك

كتبت آية دعبس

استقبل هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق ونائب أول رئيس الإتحاد الدولي للخدمات، محمود أرسلان الرئيس العام لنقابة خدمة العمل بالجمهورية التركية، ويوسف عبد الكريم ، رئيس اتحاد عمال السودان و وفد المنظمات النقابية بدولة تركيا ، وهشام المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية ، بمقر النقابة العامة للمرافق، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا و السودان في مجال العمل وما يتضمنه من جوانب التثقيف والتدريب وتبادل الخبرات، وبحضور عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر.



وفي بداية الاجتماع رحب نقيب المرافق العامة، بالضيوف ممثلي العمل النقابي بتركيا و السودان ، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات وتعد صياغة قوية لعهد جديد من التعاون المثمر ، استناداً لروابط الصداقة القوية والقيم المشتركة التى تربط البلدين ومبادئ الاحترام المتبادل، والتفاهم والتعاون المشترك.

واستعرض "فؤاد" جهود وإنجازات النقابة العامة للمرافق، وقوامها الذى يتمثل فى اللجان النقابية بكافة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان في جميع أنحاء الجمهورية، وما تقدمه من خدمات ودعم للعاملين في مختلف المجالات، من خلال فيلما وثائقياً يتضمن نبذة تعريفية وملخص لأبرز ما حققته النقابة العامة للمرافق خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب رئيس المرافق العامة” عن سعادته بالتقاء الأقطاب النقابية في اقوى الاتحادات النقابية العمالية العربية من مصر و تركيا و السودان الشقيق ، لافتاً إلى تطلعه من أجل تضافر كافة الجهود من أجل تحسين أوضاع العمال والتعاون من أجل تحقيق رغباتهم خاصة في مجال التثقيف والتدريب و تبادل الخبرات.

وأضاف أن المنظمات النقابية لا يقتصر دورها في متابعة كافة الإجراءات و القوانين و اللوائح المنظمة للعمل والتصدي لأى إجراء أو ممارسة قد تضر العاملين ، بل وتسعي لتوطيد العلاقات بين أطراف العمل وخلق بيئة عمل ومناخ صحي يحفظ حقوق العاملين ويحمي مكتسباتهم ، فضلا عن جهودها في متابعة وجود مهمات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل والمشاركة في تقييم المهمات والأدوات المستخدمة أثناء العمل.

وفى مستهل كلمته رحب “الجمل” بوفد عمال تركيا و السودان لافتاً إلي قوة العلاقات التي شهدت الكثير من التفاهمات والتقاء وجهات النظر ، مشيرا إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون المشترك بين كافة الأطراف والتنسيق من أجل توحيد الجهود في سبيل تحقيق مستهدفات المنظمات النقابية العمالية.

وأضاف "الجمل" أن اتحاد عمال مصر يضم 27 نقابة عامة في مختلف المجالات ، وتبلغ عضويته حوالي 5 مليون عضو عامل، ونملك مؤسسة ثقافية لها 57 مركز ثقافي على مستوى الجمهورية و7 معاهد متخصصة و جامعة عمالية عريقة لها 11 فرع على مستوى الجمهورية و مؤسسة الاحلام للمصايف ، و27 اتحاد عمال محلي على مستوى الجمهورية ونملك الكثير من الأدوات التي نعمل من اجل تطويرها لدعم العمل النقابي وخدمة العمال من خلال توحيد جهود المنظمات النقابية العمالية وتضافر جهودها بما نتملكه من كوادر متميزة و خبرات الكبيرة.

وفى كلمته وجه "رئيس اتحاد عمال تركيا" الشكر والتقدير لكرم الضيافة، معربا عن سعادته بتواجده بجمهورية مصر العربية، وسط اكبر المنظمات النقابية العمالية.

وأكد "ارسلان" تربطنا علاقات وطيدة منذ زمن بعيد و حريصين تعزيزها بين دولتينا ، خاصة في مجال التدريب والتثقيف والعمل النقابي . وأسعدنا أن وجدنا هذا الحرص أيضا من الجانب المصرى المتمثل في اتحاد نقابات عمال مصر والنقابة العامة للمرافق العامة.

وشدد على حرص الوفد المرافق له على تلقي دورة تدريبية والاستفادة من الخبرات النقابية العمالية العريقة ، وتابع ، نعلم أن اتحاد عمال مصر ونقابة المرافق العامة من أهم منظمات العمل المدنى ولهم كلمة وصوت مسموع فى مؤسسات الدولة وبين العاملين ، كما أن لهم دور بارز وجهود كبيرة في دعم العمل النقابي من زمن بعيد ، كما نرى اهتماما كبيرا من الدولة ورعاية لدور المنظمات النقابية لخدمة ودعم العاملين بكافة القطاعات.

ومن جانبه، أعرب "رئيس اتحاد نقابات عمال السودان" عن سعادته بالتواجد في مصر ، بين القامات النقابية العمالية المصرية ، موجها الشكر والتقدير ، لهشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق ، على استضافته وإتاحة هذه الفرصة للتواجد بين كبرى الكيانات النقابية ومع نخبة بارزة من ممثلي العمال.

كما أعرب عن امتنانه بلقائه عبد المنعم الجمل ، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، والذي يكن له محبة وتقديرا خاصاً.

وأكد “رئيس اتحاد عمال السودان” منذ أن اتيت إلي مصر وأرى الكثير من المحبة و الود وكرم الضيافة ، والدعم المعنوي من زملائنا في العمل النقابي ، الذين لم يدخروا جهدا في مساعدة المنظمات النقابية السودانية في هذه الظروف الحرجة التي تشهد صراعات سياسية حادة وعدم استقرار فى أوضاع البلاد بشكل عام.

ووجه الشكر والتقدير لـ"محمود أرسلان" الذى قدم أيضا الكثير من الدعم والمساندة لاتحاد عمال السودان في ظل الأحداث الجارية.

واختتم "عبد الكريم" أن العلاقات المصرية السودانية علاقات تاريخية تجمع بين الأشقاء وتعرف الكثير من الترابط ، وما تشهده الساحة السياسية من تحديات سواء للدولة المصرية أو السودانية فهى إلى زوال مهما بلغت حدتها بعون الله.

وتناول الاجتماع محاضرة عن حقوق المرأة العاملة في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شرح خلالها أبرز ما نصت عليه مواد القانون بالنسبة لتشغيل النساء وما يشمله من تنظيم لساعات العمل والحقوق أثناء الحمل والوضع والرضاعة ورعاية الطفل، وعدم جواز فصل صاخب العمل للمرأة العاملة أثناء فترة اجازة الوضع ، وكذلك حقوق المرأة العاملة في ظل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم رقم 126لسنة 2008 وكذلك في ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وفي نهاية اللقاء تبادلا الجانبين الهدايا والصور التذكارية، وأهدى "رئيس المرافق العامة" درع المرافق العامة، لرئيسا اتحاد عمال مصر و تركيا و الوفد المرافق لهم ، تقديرا لزيارتهم.