نقل وكالات الخضار والفاكهة إلى السوق الجديد فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، فى نقل سوق الوكالات القديمة بمركز ومدينة القنطرة غرب لتجار الجملة، إلى سوق الوكالات الجديدة، وإخلاء الوكالات القديمة بوسط المدينة.

ويتبع تلك الأعمال تنفيذ ونقل باقى سوق المفروشات والملابس وتسليم الموقع لمقاول الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المحاسب محمد عيد رئيس المركز والمدينة وإشراف المهندس إبراهيم مطر نائب رئيس المدينة.

ويذكر أن سوق الوكالات الجيدة بمركز ومدينة القنطرة غرب تم تشيده بقرية السواركة بمركز وبتكلفة إجمالية بلغت 19 مليون جنيه تقريبًا، وتقوم بالإشراف عليه مديرية الإسكان بالإسماعيلية. ويضم المشروع سوق الوكالات 22 محلا تجاريا بمساحة 80 مترا على مسطح 900، عبارة عن مجمع محال وحمامات وإدارة وكافيتريا ومنطقة مكشوفة ومنطقة بيع.

كما يشمل المشروع إنشاء سوق لفروشات الملابس والذى يهدف للقضاء على منطقة السوق العشوائى الغير مرخص بقلب المدينة ويضم 400 محل على مساحة 2400 متر مسطح، يتخللها حمامات وممرات مجهزة لخدمة المشروع بتكلفة 38 مليون جنيه.ويهدف إنشاء تلك الأسواق لتقنين وضع البائعين والقضاء على العشوائيات داخل مدينة القنطرة غرب، وتحقيق السيولة المرورية.