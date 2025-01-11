نصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية خلال الشتاء

كتبت مروة محمود الياس

الفيروسات التنفسية تنتشر خلال فصل الشتاء بشكل خاص، ويكون الأطفال وكبار السن وأصحاب أمراض المناعة والأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بها وتكرار الإصابة بها بين الحين والآخر أيضًا خلال هذه الأجواء الباردة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع lung موضحًا أن هناك الكثير من العادات التي يمكن أن تساعد في وقايتك من الإصابة بالفيروسات التنفسية.

نصائح مهمة للوقاية من الفيروسات التنفسية خلال الشتاء