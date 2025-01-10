وزارة الصحة: الأشخاص ذوى المناعة الصعيفة أكثر عرضة للإصابة بفيروس HMPV

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الميتانيومو البشري HMPV ينتشر على مدار العام، ولكنه يظهر بشكل أكثر شيوعاً خلال فصلي الخريف والشتاء ويمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس أكثر من مرة خلال حياته، ويعتبر الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض شديدة.



وأضافت وزارة الصحة والسكان: ينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتم إطلاقه عند السعال أو العطس. كما يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.



وتابعت : يتم تشخيص الإصابة بفيروس الميتانيومو البشري عن طريق أخذ عينة من السوائل التنفسية وإجراء اختبارات مخبرية للكشف عن الفيروس عن طريق الPCR ولكن لا داعي لذلك لأنه لا يختلف علاجه عن باقي الفيروسات التنفسية الموجوده حالياً.



تشبه أعراض الإصابة بفيروس الميتابنيومو البشري أعراض الإنفلونزا وتشمل:

- السعال

- احتقان الأنف

- العطس

- الحمى

- صعوبة التنفس (في الحالات الشديدة)

ودي اعراض مختلفة شوية عن كورونا وخصوصا احتقان الأنف والعطس وده للتفرقة.



