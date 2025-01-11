محافظ كفر الشيخ يهنئ عبدالرحمن السعيد لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية فى الكاراتيه لذوى الهمم

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، للاعب عبدالرحمن السعيد، لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوي الهمم التي أُقيمت باستاد القاهرة الدولي في 10 يناير 2025، واستمرت على مدار يومين، تمهيدًا لانضمام بعض اللاعبين لمنتخب مصر للكاراتيه، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن فخره واعتزازه بالفوز الذى حققه البطل «عبدالرحمن السعيد» بذهبية بطولة الجمهورية في الكاراتيه لذوي الهمم، مشيدًا بإرادته القوية وعزيمته في المنافسة، مما يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للرياضيين ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو تتويج لخطة الدولة المصرية في الاهتمام بالملف الاجتماعي لذوي الهمم ورعاية الموهوبين رياضيًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رعاية أبنائنا الأبطال من ذوي الهمم.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن اللاعب عبدالرحمن السعيد، ابن نادي ناصر بفوه، فاز في مسابقة الكاتا فردي بنين – إعاقة بدنية حركية، لافتًا أن الاتحاد المصري للكاراتيه أقام البطولة تمهيدًا لانضمام المتميزين منها لمنتخب مصر، حيث تألق منتخب مصر لذوي الهمم في بطولة العالم التي أُقيمت في دبي في نوفمبر 2021، حاصلًا على المركز الأول على مستوى العالم، وسيشارك منتخب مصر في بطولة الكاراتيه القادمة في قبرص المقرر إقامتها في 26 إبريل 2025، بمشاركة 42 لاعبًا من الشباب والناشئين.