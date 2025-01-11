محافظ كفر الشيخ: إقامة السوق الواحد بـ 4 مراكز بتخفيضات تصل لـ 35%

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن 4 مراكز ومدن شهدت إقامة سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل لـ 35%، وهي مدن سيدي غازي وقلين وكفر الشيخ ودسوق، لتوفير للسلع الغذائية والاستهلاكية والأدوات المنزلية التعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

أكَّد محافظ كفر الشيخ، أن السوق يسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تصل إلى 35% على المواد الغذائية والاستهلاكية، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وأوضح أن السوق يقدم منتجات غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يتيح للمواطنين تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، بهدف زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أن السوق يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتها الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.