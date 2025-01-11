محافظ كفر الشيخ يتفقد الامتحانات بالفترتين الصباحية والمسائية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ الامتحانات في مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي ومدرسة الإعدادية بنات القديمة ومدرسة عزت الشافعي الثانوية للبنات، في الفترتين الصباحية والمسائية، متابعاً سير العملية الامتحانية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن طلاب وطالبات مدارس محافظة كفر الشيخ، أدوا أول امتحانات المواد المضافة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، في مادة اللغة العربية بكل مراحل التعليم لصفوف النقل، وتم توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه اطمأن من خلال جولته بالمدارس على توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات في كافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وقد أدى 516 ألف و400 طالبة وطالبة الامتحان في 1510 مدرسة تابعة ل 13 إدارة تعليمية، منهم 783 مدرسة ابتدائية، و620 مدرسة إعدادية، و106 مدرسة ثانوية، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو تجاوزات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جميع الأسئلة مستمدة من المناهج المقررة، وخالية من التعقيد والغموض، ومطابقة تمامًا لقواعد وضع الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية. د محافظ كفر الشيخ، أن امتحانات المرحلة الثانوية هي بوابة المستقبل للطلاب، موجهًا بتوفير أجواء هادئة لهم أثناء أداء الامتحانات، مع التأكيد على التجهيزات اللازمة مثل وسائل الإنارة الجيدة، التهوية المناسبة، والحفاظ على نظافة اللجان من الداخل والخارج، متمنيًا لهم التوفيق والتميز.

كلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، ومتابعة سير الامتحانات بشكل دوري، وتقديم كل الدعم للطلاب والطالبات وأيضًا المعلمين والإداريين لضمان نجاح العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.



جانب من متابعة الامتحانات بمدارس كفر الشيخ



جانب من متابعة المحافظ للإمتحانات



متابعة الحافظ لإمتحانات الصف الثاني والأول الإعدادي



متابعة المحافظ للإمتحانات



متابعة المحافظ الإمتحانات من مدرسة عزت الشافعي الثانوية للبنات



محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي