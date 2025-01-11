محافظة الوادي الجديد: استكمال تنفيذ 88 برج محمول لتغطية قرى ومدن المحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية ضمن محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية تشمل الانترنت الثابت، وخدمات انترنت واتصالات المحمول، ومكاتب البريد؛ حيث جرى إقامة 18 برج محمول بالمحافظة ويجري استكمال تنفيذ 70 برج محمول ضمن خطة تغطية القرى والمراكز التابعة للمحافظة وكذلك دراسة تغطية الطرق المختلفة المؤدية للمحافظة.

وجرى الانتهاء من تطوير 40 مكتب بريد من إجمالى 48 مكتب بريد بالمحافظة ودعم مكاتب البريد بإجمالى 41 ماكينة صراف آلى، وكذلك الانتهاء من مد 12 قرية بشبكة كابلات الألياف الضوئية من مستهدف 26 قرية بالمحافظة بهدف توصيل الانترنت الثابت لها.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تركيب 57 برج اتصالات للهواتف المحمولة لتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة من شبكات المحمول، وتضمنت تركيب 16 برج اتصالات محمول بطريق باريس – الأقصر، و 19 برجًا بطول الخارجة – باريس – الشب، 22 برجًا بطول طريق الداخلة – الفرافرة – البحرية.



