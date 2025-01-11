محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مناقصات عامة.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات الآتية في مناقصات عامة:

* جلسة يوم الخميس 16/ 1/ 2025

عملية اصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار المطلوبة لسيارات الاوناش (عدد 73 ونش وكساحة ولوري _ عدد 4 ميني باص) ماركات مختلفة.

- قيمة التأمين المؤقت 44 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.



* جلسة يوم الأحد 19/ 1/ 2025

عملية توريد الأدوات المكتبية للديوان العام والإدارات التابعة له.

- قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

-(تليفون وفاكس/ 034234140) .

و يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للمناقصة يتم سداد نسبة 5% من قيمة العلمية.

و يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

و آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.



