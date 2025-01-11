ما أنفلونزا المعدة؟ اعرف أعراضها وطرق الوقاية

كتبت فاطمة ياسر

يتعرض البعض لألم شديد في المعدة مع ظهور أعراض مثل القيء والإسهال، وهذا ربما يكون بسبب الإصابة بأنفلونزا المعدة، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع healthline، أن أنفلونزا المعدة لديها اسم آخر مشهور وهو "التهاب المعدة والأمعاء" أو "التهاب الجهاز الهضمي"، وهى حالة تسببها عدوى فيروسية أو بكتيرية في المعدة والأمعاء.

فيما يلى.. أعراض الإصابة بأنفلونزا المعدة:

إسهال.

قيء.

ألم في البطن.

حرارة مرتفعة.

براز مائي أو دموي.

فقدان الشهية.

التعب.

آلام في العضلات.

فيما يلى.. أسباب الإصابة بأنفلونزا المعدة:

فيروسات (نوروفيروس، روتافيرس، أدنوفيرس).

الإصابة ببكتيريا (إشريكية قولونية، السالمونيلا، الشيجيلا).

وجود طفيليات (الجيارديا).

تلوث الطعام والماء.

الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

علاج أنفلونزا المعدة

الإكثار من شرب السوائل لتعويض الجسم بما تم فقدانه من سوائل.

تناول الأدوية المضادة للإسهال.

تناول الأدوية المضادة للقئ.

الراحة والاسترخاء.

تناول الطعام الخفيف.

العلاج بالمضاد الحيوى إذا كانت العدوى بكتيرية.

كيف نحمي أنفسنا من الإصابة بأنفلونزا المعدة؟

قدم التقرير أبرز طرق الوقاية من أنفلونزا المعدة، ومنها:

غسل اليدين بانتظام.

تناول الطعام المطبوخ جيدًا.

تجنب تناول الطعام الملوث.

شرب الماء النظيف.

الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.

التطعيم ضد الفيروسات المسببة لعدوى الجهاز الهضمي.