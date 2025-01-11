كم من الراحة تحتاج للتعافى من نزلات البرد؟

كتبت فاطمة خليل

نزلات البرد والأنفلونزا معدية للغاية، فهناك الملايين من حالات عدوى الجهاز التنفسي العلوي كل عام، خاصة فى الشتاء، فى هذا التقرير نتعرف على: إذا كنت مريضًا بنزلة برد أو الأنفلونزا، فكم من الوقت تحتاج للراحة والتعافى، بحسب موقع Web MD.

كم من الوقت تحتاج للراحة والبقاء في المنزل لعلاج نزلات البرد؟

يتفق الخبراء عمومًا على أنه من الضرورى الراحة في المنزل طالما كنت تعاني من أعراض شديدة، مثل السعال مع المخاط ، أو القيء ، أو الإسهال ، أو الحمى ، أو التعب ، لأنك قد تكون معديًا.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بالبقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد زوال الحمى ما لم تكن بحاجة إلى مغادرة المنزل للحصول على رعاية طبية أو لأسباب أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الراحة جزء مهم من التغلب على أي مرض، لذا هناك سبب آخر لأخذ قسط من الراحة أثناء شعورك بالمرض، تعتمد سرعة تعافيك من نزلات البرد أو الأنفلونزا على مدى صحتك.

بشكل عام، يتعافى الأشخاص الأصحاء عادةً من نزلات البرد في غضون 7 إلى 10 أيام.

يجب أن تختفي أعراض الأنفلونزا ، بما في ذلك الحمى، بعد حوالي 5 أيام، ولكن قد تظل تعاني من السعال والشعور بالضعف لبضعة أيام أخرى.

يجب أن تختفي جميع الأعراض في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

عندما تعود إلى العمل أو المدرسة، تأكد من تغطية فمك عند السعال وغسل يديك كثيرًا حتى لا تنشر المرض إلى الآخرين.

يمكن أن تتطور هذه الفيروسات إلى أمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو الربو أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

لذا إذا كنت تعاني من مرض مزمن، فقد تختلف مدة شفائك.

كيف تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا؟

تكون نزلات البرد أكثر عدوى في أول يومين إلى أربعة أيام بعد ظهور الأعراض. ولكنها قد تنتشر لمدة تصل إلى بضعة أسابيع بعد ذلك. وعادةً ما تظهر الأعراض بعد يومين إلى ثلاثة أيام من إصابتك بالعدوى، لذا فقد لا تعرف أنك مريض عندما تصاب بالفيروس لأول مرة.

يمكنك أن تنقل نزلات البرد إلى الآخرين بمجرد التواجد حولهم. يمكن أن ترسل عطساتك وسعالك جزيئات الفيروس في الهواء حيث يمكن أن تهبط في فم شخص ما أو أنفه أو يتم استنشاقها إلى الرئتين .

يمكن للآخرين أيضًا أن يصابوا بنزلة البرد الخاصة بك إذا لامسوك أو لمسوا شيئًا ما لامسته ثم لمسوا أفواههم أو أنوفهم.

مثل نزلات البرد الشائعة، فإن الإنفلونزا ناجمة عن فيروس، ومن المرجح أن تنتشر من خلال السعال أو العطس أو حتى التحدث. يمكن أن تؤدي هذه الأفعال إلى إرسال قطرات تصل من الممكن أيضًا الإصابة بالإنفلونزا عن طريق لمس شيء عليه الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك، لكن هذا أقل احتمالًا.

يمكن أن تكون معديًا حتى قبل أن تعرف أنك مريض. يدخل الفيروس جسمك عادةً قبل ظهور أي أعراض بيوم إلى أربعة أيام، وقد تنقله إلى شخص ما قبل يوم من شعورك بأي شيء حتى بعد 5 إلى 7 أيام. والأطفال معديون لفترة أطول. يمكنهم نشر الفيروس لمدة أسبوع آخر.