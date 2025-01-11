قراصنة موالون لروسيا يستهدفون مواقع إيطالية رسمية في هجمات إلكترونية جديدة

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استهدفت مجموعة قراصنة موالية لروسيا تُدعى Noname057(16) مواقع الإنترنت الخاصة بوزارات ومؤسسات إيطالية اليوم /السبت/.

وذكرت وكالة أنباء آنسا الإيطالية أن الهجمات الإلكترونية تسببت في تعليق مؤقت للخدمات، وشملت المواقع المستهدفة مواقع وزارات الشؤون الخارجية، والبنية التحتية والنقل، وهيئة تنظيم سوق الأسهم "كونسوب"، وشرطة الكارابينييري، والبحرية، والقوات الجوية.

كما تم استهداف مواقع شركات النقل العام مثل "أتاك" في روما، و"أمات" في باليرمو، و"أم ت" في جنوة، وتم استهداف نفس المواقع من قبل في هجمات سيبرانية قبل أسبوعين.

وفي إعلان الهجمات التي استهدفت الوزارات والمؤسسات الإيطالية، انتقد الهاكرز رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على منصة "تيليجرام".

وقالوا: "أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الدعم الكامل والمستمر لأوكرانيا خلال اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى روما"، مشيرين إلى لقاء الرئيس مع ميلوني مساء الخميس.

وأضافوا: "وفقًا لما قالته ميلوني، ستساعد إيطاليا أوكرانيا في الدفاع عن مصالحها والسعي من أجل سلام عادل ودائم. استمر الاجتماع لمدة ساعة وهدف إلى تعزيز موقف كييف".

واختتموا البيان بالقول: "يجب على إيطاليا أن تبدأ بمساعدة نفسها، وأولًا وقبل كل شيء، من خلال تحسين أمنها السيبراني".