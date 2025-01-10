رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو لانتقال ديمقراطى فى فنزويلا

أ ش أ

نددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلونى، اليوم /الجمعة/، بالتقارير الواردة من فنزويلا؛ بشأن حالات القمع، داعية فى الوقت ذاته إلى انتقال ديمقراطى فى البلاد.



وقالت ميلونى - وفق ما نقلته وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية - "الأخبار القادمة من فنزويلا، تمثل فعلًا آخر غير مقبول من القمع من قبل نظام مادورو، الذى لا نعترف بفوزه الانتخابى المعلن. ونعتزم الاستمرار فى العمل من أجل انتقال ديمقراطى وسلمي. ويجب أن تتحقق التطلعات المشروعة للشعب الفنزويلي".



ومن المقرر أن يؤدى "مادورو" اليمين لفترة رئاسية ثالثة اليوم، مستمرًا فى السلطة رغم نزاع دام ستة أشهر حول الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى يوليو.



وجرى احتجاز زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو لفترة وجيزة، أثناء مغادرتها تجمعًا ضد الرئيس، فيما أغلقت فنزويلا حدودها مع كولومبيا قبيل تنصيب مادورو.