غلق بوغاز ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

العريش - محمد حسين

أعلنت السلطات المختصة اليوم السبت، إغلاق ميناء العريش بسيي التقلبات الجوية.

وتعرضت مناطق عدة في محافظة شمال سيناء اليوم السبت 11 يناير 2025، لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة تخللتها حبات من البرد، حيث شهدت بعض مناطق وسط سيناء سقوط حبات برد لفترات قصيرة، ما كست وجه الأرض باللون الأبيض. في حين شهدت مدينتا العريش والشيخ زويد تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة، ما أدى إلى تدهور الرؤية الجوية وزيادة سرعة الرياح.

وفي ظل هذه التقلبات الجوية، قررت السلطات المعنية في المحافظة غلق بوغاز ميناء العريش البحري بشكل مؤقت أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات.

وأكدت محافظة شمال سيناء أن الأجهزة المعنية في حالة استعداد تام لمتابعة تطورات الأحوال الجوية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة. وأوضحت المحافظة أن فرق العمل والمعدات اللازمة لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول تم تفعيلها في وقت سابق ضمن خطة متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية.

وتتواصل جهود متابعة الأحوال الجوية من خلال غرف العمليات التي تصدر تقارير دورية لضمان اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة لتعزيز الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على أن جميع الجهات المعنية تعمل بشكل منسق لتقديم أفضل الخدمات والحفاظ على سلامة المواطنين.