ضبط المتهم بقتل سائق توك توك والتخلص من جثته في الترعة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

كشفت المباحث الجنائية بالغربية، غموض واقعة العثور على جثة لشاب موثقة اليدين والقدمين، وملقاه في ترعة ميت يزيد الماره أمام قرية الجعفرية مركز السنطة، حيث تبين أن المجني عليه سائق توك توك وأقدم المتهم على قتله بسبب خلافات بينهما، وقام بسرقة التوك توك وهاتف المجني عليه وتخلص من الجثة في الترعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بالعثور على جثة لشاب موثق اليدين والقدمين ملقاه في ترعة ميت يزيد الماره أمام قرية الجعفرية مركز السنطة.

وبالفحص تبين أن الجثة لسائق توك توك، وأن وراء ارتكاب الجريمة أحد الأشخاص لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، فقام باستدراجه وقتله والتخلص من الجثة، وسرق التوك توك وهاتف المجني عليه، تم تحديد المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.