السيطرة على حريق منزل بسبب تسريب غاز ونقل سكانه لآخر فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق اندلع في منزل بقرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات نتيجة حدوث تسرب للغاز، وتم نقل سكان المنزل لأحد المنازل بصورة مؤقته لحين هدم المنزل وإعادة بناءه مرة أخرى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربيه إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية برما مركز طنطا.

انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم إخماد النيران والتي اندلعت بسبب حدوث تسريب للغاز.

وتم توفير سكن بديل بصورة مؤقتة لسكان العقار، لحين الإنتهاء من أعمال هدم العقار وإعادة بناءه.



