رئيس وزراء جرينلاند: سكان الجزيرة لا يريدون أن يكونوا أمريكيين وأتفهم اهتمام ترامب بنا

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قال رئيس وزراء جرينلاند موته بي إيجيدي، إن سكان الجزيرة القطبية الشمالية الغنية بالموارد المعدنية، لا يريدون أن يكونوا أمريكيين، لكنه يتفهم اهتمام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالجزيرة؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي، لافتا إلى أنه منفتح على المزيد من التعاون مع واشنطن.

جاءت تعليقات زعيم جرينلاند، بعد أن قال ترامب - في وقت سابق - من الأسبوع الماضي إنه لن يستبعد استخدام القوة أو الضغط الاقتصادي من أجل جعل جرينلاند - وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك - جزءًا من الولايات المتحدة، مبينا أن الأمر يتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.

واعترف إيجيدي، بأن جرينلاند جزء من قارة أمريكا الشمالية، و"مكان يراه الأمريكيون جزءًا من عالمهم". وقال إنه لم يتحدث إلى ترامب، لكنه مُنفتح على المناقشات حول ما "يوحدنا"، مضيفا: "التعاون يتعلق بالحوار. التعاون يعني أنك ستعمل من أجل إيجاد حلول".

وكان إيجيدي، يدعو إلى استقلال جرينلاند، واصفًا الدنمارك بأنها قوة استعمارية لم تعامل السكان الأصليين "الإنويت" دائمًا بشكل جيد.

وقال - في مؤتمر صحفي عقده مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن في كوبنهاجن - "جرينلاند هي للشعب الجرينلاندي. لا نريد أن نكون دنمركيين، ولا نريد أن نكون أمريكيين. نريد أن نكون جرينلانديين".

وأثارت رغبة ترامب، في الحصول على جرينلاند القلق في الدنمارك، وكذلك في جميع أنحاء أوروبا، في ظل أن الولايات المتحدة حليف قوي للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة والعضو الرائد في حلف شمال الأطلسي، وقد صُدم العديد من الأوروبيين بالاقتراح بأن زعيمًا أمريكيًا قادمًا قد يفكر حتى في استخدام القوة ضد حليف.

لكن فريدريكسن قالت إنها ترى جانبًا إيجابيًا في المناقشة.. قائلة: "إن المُناقشة حول استقلال جرينلاند والإعلانات الأخيرة من الولايات المتحدة تظهر لنا الاهتمام الكبير بجرينلاند. الأحداث التي حركت الكثير من الأفكار والمشاعر لدى الكثيرين في جرينلاند والدنمارك".

وأضافت أن "الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة التعاون القوي".

وتحدث فريدريكسن وإيجيدي إلى الصحفيين بعد الجمعية نصف السنوية للدنمارك وإقليمين من مملكتها، جرينلاند وجزر فارو.

وكان الاجتماع مقررًا من قبل ولم يُدع إليه بناء على تصريحات ترامب الأخيرة، والذي قام نجله الأكبر بزيارة جرينلاند يوم الثلاثاء، حيث هبط في طائرة مزينة بكلمة ترامب، ووزع قبعات "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" على السكان المحليين.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الدنماركية، أمس الجمعة، أن فريق ترامب شجع المشردين والمحرومين اجتماعيًا في جرينلاند على الظهور في مقطع فيديو وهم يرتدون قبعات "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" بعد أن عُرضت عليهم وجبة مجانية في مطعم لطيف.

وقال أحد السكان المحللين: "إنهم يتعرضون للرشوة، وهذا أمر مقزز للغاية".

ويبلغ عدد سكان جرينلاند 57 ألف نسمة. لكنها منطقة شاسعة تمتلك موارد طبيعية تشمل النفط والغاز والعناصر الأرضية النادرة، والتي من المتوقع أن تصبح أكثر سهولة في الوصول إليها مع ذوبان الجليد بسبب تغير المناخ. وتتمتع الجزيرة كذلك بموقع استراتيجي رئيسي في القطب الشمالي، حيث تسعى روسيا والصين ودول أخرى إلى توسيع نطاق وجودها.

وجرينلاند، أقرب إلى البر الرئيسي لأمريكا الشمالية منها إلى الدنمارك. وفي حين تتحمل كوبنهاجن مسؤولية الشؤون الخارجية والدفاع، فإن الولايات المتحدة تتقاسم أيضًا المسؤولية عن دفاع جرينلاند وتدير قاعدة جوية هناك بناءً على معاهدة عام 1951.