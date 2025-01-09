وزير الخارجية البريطاني: ترامب لن يستخدم القوة لضم جرينلاند وبنما

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علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي تخص ضم قناة بنما، وجزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة إذا لزم الأمر، قائلا "إن هذا الأمر لن يحدث".



وقال لامي، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، "إن ترامب لن يستخدم القوة العسكرية للاستيلاء على جرينلاند، على الرغم من الإشارة إلى أنه قد يفعل ذلك".



وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة أن تحذو حذو فرنسا وألمانيا في رفض تصريحات ترامب، أجاب لامي: "لنكن جديين.. لن يحدث ذلك لأنه لم يخوض أي من حلفاء "الناتو" حربا منذ ولادة الحلف".