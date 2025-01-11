تعرف على المناطق المقرر فصل التيار الكهربى عنها اليوم بالبحر الأحمر لأعمال الصيانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يجرى قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أعمال الصيانة الدورية المتبعة للمحولات المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر، ويسبق أعمال الصيانة فصل التيار الكهربى عن المناطق التى ستتم أعمال الصيانة بها

تعرف على تلك المناطق المقرر فصلها اليوم السبت

أخطر قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكنيسة بالدهار، وكذلك الشبان، وعمارة البحر الأحمر لصيانة المحولات الدورية المتبعة .

كما سيتم فصل التيار الكهربى عدا الأحد عن عمارات بنك التعمير والإسكان بالغردقة ، وذلك أيضا لصيانة المحولات الدورية المتبعة، وأكد قطاع الشبكات بالبحر الأحمر أو فصل التيار خلال اليوم السبت وغدا الأحد بالمناطق المذكورة سيكون بداية من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا.